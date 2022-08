Prix de l’énergie: Mathieu Michel veut imposer une série de mesures au sein des bâtiments publics

"Dès le mois d’avril, avec Tinne Van der Straeten, nous avions envoyé une lettre aux différents chefs d’administration avec toute une série de suggestions pour faire baisser la consommation d’énergie. Les recommandations que je vais présenter au conseil des ministres n’en sont que la suite logique", explique d’entrée Mathieu Michel.

Ce dernier poursuit en mettant en évidence trois mesures destinées à être mises en vigueur rapidement. En premier lieu, le secrétaire d’État veut faire diminuer le thermomètre dans les bâtiments jusqu’à 19 degrés voire 18, seuil légal pour les professions sans charges physiques. Il désire également une utilisation plus parcimonieuse de l’électricité.

"Cela passe notamment par le fait d’éteindre complètement les ordinateurs ou tout autre appareil électrique une fois que l’on n’en a plus besoin. L’intérieur et l’extérieur des bâtiments ne seront également plus éclairés pendant la nuit, sauf, évidemment, s’ils doivent l’être pour des raisons de sécurité", détaille le secrétaire d’État.

La dernière mesure concerne la réorganisation du travail au sein des bâtiments. En contraignant les services à repenser leurs organigrammes, Mathieu Michel espère minimiser les consommations énergétiques.

"Avec l’avènement du télétravail, beaucoup de personnes travaillent de chez elles et, de ce fait, de nombreuses places sont désormais vides au sein des bureaux. On chauffe ou on éclaire parfois tout un étage ou toute une partie d’un bâtiment, alors que l’on pourrait faire des économies en regroupant les gens présents à un seul endroit. On pourrait même imaginer un jour où tout le monde travaillerait de la maison pour faire, là aussi, des économies. Cependant, ce n’est pas moi qui décide de l’organisation du travail, mais avec des contraintes on peut au moins obliger les gens à repenser leur manière de faire et de consommer", souligne M. Michel.

De telles mesures font penser à celles prises en Allemagne dernièrement, qui entreront en vigueur ce 1er septembre, alors qu’en Belgique elles doivent encore être acceptées.

"On prend des mesures similaires un peu partout. Nous sommes dans une situation qui impacte tout le monde. Pour l’État, c’est important de montrer l’exemple et de faire des efforts. Le décret voté par l’Allemagne court sur les six prochains mois, alors que nous, nous n’avons pas fixé de limite dans le temps. Les mesures sont valables pour cet hiver et on les analysera pour l’année prochaine. Le dossier sera présenté au conseil des ministres la semaine prochaine, mais vu l’importance du dossier, je pense qu’il ne présentera aucun souci politique et qu’il entrera en vigueur le plus rapidement possible", conclut Mathieu Michel.