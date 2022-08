Emmanuel André sur le vaccin anti-Covid: «Ne postposez pas cette dose de rappel»

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,88. La situation épidémiologique est donc favorable en cette fin de mois d’août 2022.

C’est dans ce contexte que la campagne de vaccination vient d’être lancée ou est en cours de lancement. Le microbiologiste Emmanuel André encourage la population âgée à effecteur sa dose de rappel.

"Même si la situation épidémiologique est aujourd’hui très favorable, tout indique que nous pourrions faire face à une vague d’infections importante d’ici 1 à 2 mois. Nous pouvons agir aujourd’hui pour diminuer massivement le nombre de personnes qui seront hospitalisées", écrit Emmanuel André sur Twitter.

Pour lui, la campagne de vaccination tombe à un très bon moment: "Les personnes de plus de 50 ans qui auront reçu un rappel de vaccination récent seront bien protégées contre les formes sévères de la maladie".

Son message est donc clair: "J’invite les personnes de plus de 50 ans et les personnes dont la santé est plus fragile à recevoir cette dose de rappel. Ne postposez pas cette dose de rappel, car le vaccin a besoin d’un peu de temps pour agir. Ce serait dommage d’être bien protégé mais en retard...".

