1. Réduction de la consommation

Le gouvernement fédéral va réduire sa consommationnotamment en diminuant la température à 19 degrés dans les bâtiments de l’administration publique, mais aussi en plafonnant l’utilisation de la climatisation jusqu’à 27 degrés et en éteignant l’éclairage des bâtiments fédéraux et des monuments de 19 heures à 6 heures.

2. Régulation des prix et tarification

Les mesures éngergétiques déjà en vigueur seront prolongées: l’extension du groupe cible pour les tarifs sociaux, la TVA de 6% sur l’électricité, la chaleur et le gaz et la réduction des accises sur l’essence et le diesel pour le premier trimestre 2023.

La répartition des bénéfices excédentairesdu secteur de l’énergie sera également observée d’ici la fin septembre pour aider les classes moyennes à payer leurs factures. La Wallonie envisage ainsi de demander à la Cwape, le régulateur régional, "d’évaluer si les prix élevés sur les marchés de l’électricité et du gaz génèrent des excédents exceptionnels pour les gestionnaires de réseau de distribution", peut-on lire dans la note. Si c’est le cas, "ces excédents exceptionnels devront être prélevés et reversés aux usagers". Cette contribution à la distribution sera compensée par un niveau de marge bénéficiaire brute qui reste à déterminer.

Par ailleurs, une discussion sera menée avec les fournisseurs d’énergie afin que les consommateurs qui demandent des plans de remboursementpuissent les obtenir sur simple demande.

Les ministres des finances et de l’économie, ainsi que le secteur financier, examineront également la possibilité d’un report du remboursement des prêts hypothécairespour les ménages fortement touchés par la crise énergétique.