Un gel des loyers pour les logements «passoires»: la piste française pourrait-elle s’appliquer chez nous?

La compétence du logement étant régionale, les ministres régionaux pourraient-ils, par exemple, soulager en partie le portefeuille des locataires en gelant les loyers des habitations dont le score énergétique est déplorable?

C’est la règle en France depuis le 24 août dernier pour les logements dont la performance énergétique stagne au fond de la classe (catégories F et G). Et ce sera suivi d’une interdiction pure et simple d’une mise sur le marché locatif dès janvier 2023 pour les habitations toujours en catégorie G.

Pourquoi pas?

Au cabinet du ministre wallon du Logement Christophe Collignon, où l’on poursuit à tout le moins la réflexion plus large sur le plafonnement de l’indexation des loyers à 2 %, il est trop tôt, nous dit-on, pour commenter la piste française d’un blocage net des loyers visant les logements "passoires".

Qu’en pensent les représentants des locataires et des propriétaires?

Au Syndicat des Locataires, le secrétaire général José Garcia est clair: " Ce n’est pas notre revendication primordiale. Mais entre ne rien faire et faire un petit quelque chose pour des économies d’énergie et pour le bien de la planète, on est partant. Même si nous parlons plutôt de taudis loués à des prix inabordables que de passoires thermiques, dit-il.Et de manière générale, on ne limite pas notre revendication à un type de logement.Mais parce qu’on fait face au réchauffement climatique et à une hausse de dingue des prix de l’énergie, il faudrait en effet mettre le paquet sur la rénovation."

Et en effet, condisère José Garcia, dans ces circonstances, pourquoi pas une restriction de certains droits des bailleurs tant que ces travaux ne sont pas réalisés?

«Fausse bonne idée»

Au Syndicat national des Propriétaires et des Copropriétaires, sans surprise, on aborde le dossier sous un autre angle.

Le président wallon Gilles Rigotti dit avoir déjà été approché par des cabinets et des députés wallons pour savoir ce qu’il pensait d’un lien entre indexation des loyers et score énergétique du logement. " Ça a l’air simple. Ca ressemble à une bonne idée. Mais à notre estime, ce n’est pas le cas, commente-t-il.La Cour Constitutionnelle a bien expliqué que la loi sur les baux était très équilibrée et que l’indexation en fait partie. Si on y touche (NDLR: notamment en plafonnant l’indexation a 2%), cet équilibre risque déjà d’être menacé. Alors, si on y ajoute encore une variable comme la performance énergétique, on complique encore un peu plus les choses. Ça devient illisible", réagit-il.

Il y a ce fantasme selon lequel tous les propriétaires sont forcément véreux

Gilles Rigotti rappelle par ailleurs que la mesure française s’inscrit dans un gros plan pluriannuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre."Et les décisions sont très décriées en France", glisse-t-il.

Le président du SNPC Wallonie est donc sceptique à plus d’un titre. " Je comprends qu’on fasse le lien entre score énergétique et loyer. Mais il faudrait surtout se pencher sur les raisons qui font que les travaux de rénovation ne sont pas faits. Il y a ce fantasme selon lequel tous les propriétaires sont forcément véreux et ne font pas de travaux pour ne pas dépenser de sous. Mais sur le marché, beaucoup de bailleurs remettent les choses en ordre. Il faut d’abord un diagnostic du bâti wallon, des mesures incitatives.Le gel des loyers, ce n’est pas la solution."