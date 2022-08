Prolongement du nucléaire: le gouvernement annonce un premier accord avec Engie d'ici fin septembre

Alors que dans le sérail politique, des voix s’élèvent pour qu’on prolonge davantage l’exploitation des réacteurs nucléaires, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten ont fait le point, lors d’une commission extraordinaire conjointe Énergie et Environnement à la Chambre, sur les discussions en cours avec Engie. Pour rappel, un cadre de négociation, "non contraignant", a été dévoilé à la fin-juillet.