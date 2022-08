Les Pays-Bas exportent et produisent plus de bière que la Belgique

Les Pays-Bas produisent et exportent plus de bière que la Belgique selon des données d’Eurostat pour 2021. Avec environ 1,9 milliard de litres exportés l’année dernière, nos voisins néerlandais sont même les plus grands exportateurs de bière de l’Union européenne.