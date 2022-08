Flambée des prix de l'énergie : "Il faut taxer les surprofits à 80% ou 90%", affirme l'économiste Eric De Keuleneer (ULB)

Le gaz et l’électricité, ce sont deux problèmes différents. Pour l’électricité, j’estime que nos gouvernants le peuvent. On sait qu’en Belgique, le coût de production d’une grande majorité de l’électricité est stable et faible. Il est de l’ordre de 25 € à 30 € par mégawattheure (MWh) pour le nucléaire et de 80 € par MWh pour l’éolien. Or, le nucléaire et le renouvelable représentent 70% de l’énergie produite en Belgique.

Même si de l’électricité produite à partir de gaz coûte 400 € par MWh sur les marchés, il n’y a pas de raison que les ménages belges, qui ont payé pour construire les centrales nucléaires ou pour subsidier les éoliennes, paient maintenant de l’électricité dont le prix est calculé sur le prix du gaz. En fait, il faut à nouveau réguler les prix de l’électricité.

Cela peut-il se faire uniquement au niveau belgo-belge?

Certainement! La France l’a fait au niveau franco-français avec "l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique". C’est un mécanisme qui permet aux fournisseurs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF dans des conditions fixées par les autorités et qui fonctionne très bien. Il y a aussi l’Italie qui a légiféré, dans une certaine mesure, via la procédure de l’acheteur unique. Mais il faut une volonté politique pour arriver à cela. Or, on continue à entendre dans les milieux politiques belges qu’il ne faut pas prendre des mesures qui pourraient perturber le marché. Cela signifie que certains croient encore dans l’efficacité de celui-ci…

Pour vous, cette efficacité est une illusion?

Croire aux vertus du marché pour l’électricité est vraiment une lourde erreur. Le marché libéralisé et dérégulé n’est pas capable de générer les investissements nécessaires. Il est grand temps de réfléchir à un nouveau système.

Aujourd’hui, il faut toutefois agir dans l’urgence…

Dans l’urgence, on peut lever une taxe exceptionnelle sur les profits exceptionnels que font les producteurs qui ont été subsidiés, comme ceux actifs dans le nucléaire et l’éolien. Ils ont tous bénéficié de subsides pour construire leurs outils. Il serait normal, puisqu’ils font un profit imprévu, que celui-ci soit taxé à 80% ou 90%. C’est exactement ce qu’on fait les gouvernements norvégiens ou anglais quand les prix du pétrole ont flambé dans les années 70 ou 80.

Taxer 25% des surprofits de ces sociétés, ce n’est pas assez…

Non. Laisser les trois-quarts de ces surprofits serait tout à fait anormal. Il faut mettre en place ce que l’on appelle en anglais des "windfall taxes", soit des taxes sur l’aubaine. Avec cet instrument, on pourrait lever des moyens pour permettre à chaque ménage d’avoir accès à quelques MWh par an à des prix alignés sur le coût de production moyen des producteurs belges.

Il faut proposer quelque chose qui correspond à la consommation moyenne de chaque ménage ou de chaque entreprise, car il ne faut pas encourager la consommation excessive. Et tout cela, ne serait que la traduction des promesses faites lorsqu’on a équipé la Belgique de centrales nucléaires.

En matière de gaz, faut-il aussi réguler le marché?

Au niveau européen, il est urgent de se rendre compte qu’aujourd’hui, les prix sont plus que probablement manipulés. Au minimum par des spéculateurs, mais peut-être aussi, et je le crains, par des puissances étrangères. Celles-ci, en consacrant quelques milliards de dollars, peuvent faire monter les prix à des niveaux insensés et prendre toute l’économie européenne à la gorge. Il faut mettre à plat les marchés du gaz et limiter les transactions à celles qui correspondent à de véritables clients. Il y a, sur ces marchés, trop de spéculation financière.

Dans le milieu politique, certaines voix demandent qu’on prolonge davantage de réacteurs nucléaires. Qu’en pensez-vous?

D’un point de vue technique, je ne peux pas répondre à cette question. Mais si des réacteurs peuvent fonctionner en toute sécurité durant les cinq ou six prochaines années, cela peut en valoir la peine. À condition que l’on capte, cette fois, la réalité économique de ces réacteurs nucléaires. Quand on annonce qu’on souhaite prolonger l’utilisation de deux réacteurs pour maintenir une sécurité d’approvisionnement sans toutefois se préoccuper de la réalité économique du prix, je pense qu’on passe à côté du principal objectif…