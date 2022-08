Flambée des prix de l’énergie: «Il faudrait une augmentation nette du pouvoir d’achat d’au moins 100 euros»

Des mesures additionnelles pour, d’une part, réduire la facture d’énergie des citoyens et entreprises et, d’autre part, augmenter les salaires ("via une augmentation des frais forfaitaires ou via des crédits d’impôt, par exemple"), sont en tout cas à discuter au gouvernement, estime-t-il. "Le PS mettra cela sur la table demain, au Comité de concertation", a ajouté le secrétaire d’État à la Relance.

Dans La Libre Belgique du même jour, il détaille: les socialistes proposeront, pour les travailleurs des "déciles 3 à 5 de revenus, jusqu’à des revenus de 2.200 euros net environ, juste en dessous du salaire médian", de relever les frais professionnels forfaitaires, "de l’ordre de 100 à 150 euros net en poche, via des mécanismes fiscaux à décider". "Il faut cependant faire attention à la manière dont on relève la déduction forfaitaire pour certaines catégories de travailleurs, car cela peut impacter les finances communales et régionales, déjà dans le rouge. Nous sommes davantage partisans de cette mesure qu’une hausse de la quotité exonérée d’impôt, qui touche tout le monde, que l’on ait peu ou beaucoup de revenus. Ce n’est pas progressif? Ce que nous proposons peut l’être", ajoute-t-il.

L’idée est que les mesures bénéficient à celles et ceux qui en ont réellement besoin, également en ce qui concerne le prix des carburants. Jouer sur les accises profite à tout le monde, y compris aux gros pollueurs, et coûte cher, pointe Thomas Dermine. "On voudrait cibler la mesure, toujours pour les travailleurs, en relevant le remboursement des frais kilométriques. L’idée serait de modifier la loi sur les contrats de travail pour aligner le remboursement de frais kilométriques minimum sur celui de la fonction publique, à savoir 0,37 euro du kilomètre."

Le SNI exige des aides concrètes pour les indépendants et les PME

Au-delà des quelques mesures prises pour aider les particuliers à faire face à la crise énergétique, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) estime mardi dans un communiqué qu’il "manque des aides concrètes pour les PME et les indépendants". "Il existe différents moyens de soutenir les indépendants et les PME: un tarif spécial pour l’énergie, une augmentation des déductions fiscales pour la facture d’énergie ou un droit-passerelle sur le modèle de celui adopté durant la pandémie", développe le SNI.

"C’est une situation extrême, qui dure depuis un certain temps et qui ne fait qu’empirer. Il n’y a pas que les entreprises qui consomment beaucoup d’énergie à se retrouver aujourd’hui en difficulté en raison de la hausse des prix", insiste le SNI. L’organisation de défense des indépendants se dit chaque jour submergée par les appels de plus en plus nombreux de ses membres inquiets. "La moitié des PME parle d’un doublement de la facture de gaz et près d’un tiers constate la même chose pour celle d’électricité."

En plus des pistes déjà citées, l’organisation ajoute que "les autorités disposent d’autres leviers pour agir directement sur la facture, notamment en supprimant temporairement certaines accises et taxes sur l’énergie comme la contribution pour le renouvelable", explique-t-elle.

L’organisation patronale flamande Unizo fait par ailleurs état mardi qu’un quart des PME et des indépendants subissent actuellement des pertes en raison des prix élevés de l’énergie", au terme d’une enquête menée auprès de 1.143 entreprises.

L’enquête montre qu’un tiers des entreprises ont vu leur facture de gaz doubler et un cinquième même tripler. Pour 22% d’entre elles, les prix qu’elles paient pour l’électricité ont déjà au moins doublé. Et à peine 7% des PME et des indépendants disent qu’ils peuvent ou osent répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients.