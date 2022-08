Comité de concertation sur les prix de l’énergie: la Flandre viendra… «par politesse»

C’était sans compter sur la ministre flamande de l’Énergie, Zuhal Demir (N-VA), qui a lancé un petit pavé dans la mare. Si elle se joindra bien aux discussions avec le ministre-président Jan Jambon (N-VA), c’est seulement… par politesse.

"Refuser une concertation serait malpoli, mais ça va mener à quoi?", a-t-elle lancé lors d’une conférence de presse qu’elle donnait dans le Limbourg."Chaque gouvernement doit lui-même trancher et faire le nécessaire plutôt que de palabrer à l’infini et d’organiser des shows. La Flandre le fait, deux autres niveaux n’y arrivent pas", a-t-elle ajouté en ciblant le fédéral et l’Europe.

Des propos lancés en marge du coup d’envoi par la Flandre des "prêts rénovations" à taux zéro, destinés aux ménages à revenu moyen et bas, en vue de rendre les habitations moins énergivores. Au total, c’est près d’un milliard d’euros qui sont mis sur la table par le gouvernement flamand pour aider les ménages à rénover.

Remous politiques

Mais la déclaration de la ministre Zuhal Demir a provoqué des remous au sein de la majorité flamande, où l’on retrouve aussi le CD&V et l’OpenVLD.

Et le président de Vooruit, Conner Rousseau, qui est un peu à l’initiative de ce nouveau comité de concertation, n’a pas tardé à réagir. " Se concerter sur quoi? Sur la facture énergétique des gens, Zuhal! Allez, nous sommes des politiques d’une nouvelle génération. J’espère qu’en tant que ministre flamande de l’Énergie, tu vas tout faire tout ce qui est possible". Et le président des socialistes flamands a terminé son message sur Instagram par un très clair…"Collabore au lieu de déjà râler"

Une polémique qui plombe ce Comité de concertation, dont certains acteurs craignent qu’il n’accouche que d’une souris.

Quelles mesures?

Que retrouvera-t-on au menu du Codeco? Alexander De Croo rencontrait à ce sujet les vice-premiers ministres ce mardi.

A bonne source, on estime que les mesures décidées par la Vivaldi, comme la TVA à 6% sur l’énergie, l’élargissement du tarif social ou encore le chèque mazout pourraient être prolongées en 2023.

Par ailleurs, chaque parti a lancé des propositions. Le MR demande qu’on prolonge de dix ans l’utilisation non pas de deux, mais bien de quatre, voire de cinq réacteurs nucléaires. Opposé à l’octroi de nouveaux "chèques", Georges-Louis Bouchez plaide pour une baisse des accises sur les carburants et de la fiscalité sur les revenus.

Le PS, lui, souhaite qu’on soutienne la classe moyenne qui n’est pas encore couverte par le tarif social de l’électricité et du gaz et propose, par exemple, une augmentation des frais forfaitaires ou via des crédits d’impôt.

La taxation des surprofits réalisés par les entreprises actives dans le secteur de l’énergie commence aussi à faire consensus.

Enfin, la ministre du Climat, Zakia Khattabi (Écolo), a demandé que le dossier du "burden sharing" soit inscrit à l’ordre du jour. Faute d’accord entre les entités, plus d’un milliard d’euros est bloqué. Cette somme provient de la mise aux enchères des droits d’émission de gaz à effet de serre et est destiné à la politique climatique.

Plafonnement des prix

Enfin, une partie de la solution se jouera au niveau européen. Depuis mars, Alexander De Croo plaide pour l’introduction d’un prix plafond pour le gaz naturel.

Or, l’Union européenne a annoncé préparer « une intervention d’urgence » sur les marchés. »Je me réjouis de voir que les esprits mûrissent », a déclaré Alexander De Croo à la Chambre. »Quand le marché libre ne fonctionne pas, il faut intervenir ».