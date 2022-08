Rentrée scolaire: le boom de la seconde main

Pour tenter de réduire l’impact de la rentrée sur le portefeuille, de nombreux parents se tournent vers la seconde main.

Jusqu’à 80% d’économie

Et les économies réalisées peuvent être conséquentes: jusqu’à moins 80% sur un site de revente en seconde main. Parmi les produits les plus recherchés: les traditionnels cartables.

La chaîne de magasins Decathlon, qui vend depuis peu des articles de sport de seconde main via son réseau « Seconde vie », constate le même engouement auprès de ses clients. « De janvier à avril, nous avons vendu la moitié de nos articles d’occasion. Au cours de ces derniers mois, nous sommes même passés à 80 % », explique Arnaud De Coster, Directeur Seconde vie chez Decathlon Belgique. Un nouveau mode de consommation qui ne séduit pas que pour l’argument économique, mais aussi les préoccupations écologiques, dont de plus en plus de foyers belges se soucient.

Une drôle de rentrée 2022

Se refaire une nouvelle garde-robe pour la rentrée est une habitude que de nombreuses familles partagent. C’est normal, quel enfant n’aurait pas envie de frimer dans la cour de récré avec ses nouveaux habits pour la rentrée? Pourtant, la tendance est ici à la baisse cette année, dans les boutiques classiques comme dans celles de seconde main.

Dans sa boutique de vêtements de seconde main pour enfants " Sapriskids « , à Charleroi, Roxane Battisti observe une fréquentation en baisse par rapport l’année passée. Un phénomène qui s’explique de différentes façons selon elle, à commencer par la météo clémente de cette fin d’été. « En tant que maman, c’est vrai que je n’ai moi-même pas spécialement acheté de nouveaux habits pour mes enfants. Leur garde-robe d’été était tout à fait suffisante pour cette rentrée estivale! »

Un phénomène qui s’expliquerait aussi par la modification de calendrier scolaire avec cette rentrée anticipée. « Les parents sont encore un peu en mode vacances, on ne s’y est pas autant pris à l’avance que l’année passée. » Roxane Battisti s’attend à un phénomène simplement différé, pour coïncider avec l’arrivée de l’automne. D’autant plus que la gérante propose aussi la location à la semaine ou l’achat de jeux pour enfants de seconde main, de quoi occuper toute la famille lorsque les températures auront un peu baissé.