La fin des vacances, c’est une période idéale pour avancer des propositions, lancer des petites phrases ou encore recaler les idées avancées par ses opposants. Le tout sans être trop gêné par l’actualité ambiante…

Hélas, ce mois de septembre 2022 n’est définitivement pas comme les autres.

Tant au Fédéral que dans les Régions, nos gouvernants n’ont désormais qu’un objectif majeur: retrouver le chemin du juste prix.

La flambée des cours sur les marchés du gaz et de l’électricité, dans le contexte de guerre en Ukraine, monopolise les discussions politiques, tant en Belgique qu’à l’étranger, et renforce les inquiétudes des entreprises et des citoyens.

C’est dans ce climat très délicat qu’un Comité de concertation se réunira ce mercredi à 15 heures précises. Autour du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), on retrouvera l’ensemble des vice-premiers, mais aussi la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen). Ces représentants du Fédéral seront rejoints par l’ensemble des ministres-présidents des entités fédérées, accompagnés, nous confirme-t-on à bonne source, des ministres régionaux de l’Énergie.

Pour déciderquoi?

La situation financière délicate et les perspectives budgétaires ne laissent qu’une marge de manœuvre réduite. En coulisse, un seul mot d’ordre domine: déterminer des mesures "concrètes" que les gouvernements pourront prendre pour amortir le choc des prix et protéger au maximum les citoyens.

Comment cela va-t-il se traduire? Chaque parti avance des propositions pour soulager les ménages les plus précarisés, la classe moyenne ou encore les entreprises. (lire par ailleurs).

Et de façon plus globale, deux autres approches dominent: le plafonnement des prix au niveau des marchés et la taxation des surprofits des entreprises actives dans le secteur de l’énergie.

Pour Alexander De Croo, il faut travailler au niveau européen sur une remise à plat du marché de l’énergie.

Le Premier ministre était ce lundi en Norvège, à l’Offshore Northern Seas Conference. une conférence internationale portant sur l’énergie qui réunit des personnalités politiques, chefs d’entreprise, leaders d’opinion ou encore des universitaires.

"Nous devons agir et nous devons agir maintenant comme nous l’avons fait en 2008", a lancé le Premier ministre ce lundi dans son discours."En reprenant le contrôle du marché et en fixant un prix maximum que l’Europe est prête à payer sur le marché de gros pour le gaz et l’électricité." Une ligne martelée par la Belgique depuis mars et qui semble convaincre de plus en plus sur la scène internationale. Ce lundi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d’ailleurs annoncé que l’Union préparait"une réforme structurelle du marché de l’énergie". Une annonce accueillie positivement par le gouvernement belge. (lire p. 4)

Taxation des surprofits

Avant de rencontrer Elon Musk, le fondateur de Tesla, Alexander De Coo a aussi appelé ses partenaires européens"à établir un cadre qui rassemble les pays dans la lutte pour récupérer les profits exceptionnels générés".

Rappelons que la ministre Tinne Van der Straeten a déjà travaillé sur un projet de taxation des suprofits des entreprises énergétiques, qui s’inspire du modèle italien et où l’on taxerait de 25% les bénéfices excédentaires réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022."Il faut agir à la source, au niveau européen et travailler sur un blocage des prix pour le gaz. On pourrait ainsi réduire la facture énergétique de 770 euros.", a précisé sur Twitter Tinne Van der Straeten en rappelant que la balle était dans le camp du comité de concertation."C’est très important, parce que chaque niveau a des compétences en matière d’énergie. Pour pouvoir gérer les prix, il faut qu’on agisse à tous les niveaux."

Une manière de rappeler aux entités fédérées – et aux ministres flamands N-VA – que dans ce dossier sensible, regarder du balcon et critiquer le fédéral ne suffira pas…