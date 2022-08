Cette somme provient de la mise aux enchères des droits d’émission de gaz à effet de serre. Comme il n’y a pas encore d’accord de coopération pour la période 2021-2030, cet argent destiné à la politique climatique reste inutilisé. Or, il pourrait servir, par exemple, à soutenir les économies d’énergie dans les ménages, a rappelé la ministre écologiste. Jusqu’à présent les négociations entre les Régions et le fédéral n’ont pas abouti à un accord.

"Face à l’urgence, j’ai déjà proposé dans le passé de le distribuer sur base de la clé de répartition du précédent accord. C’est encore possible! Mais si la ministre Zuhal Demir (ministre flamande N-VA de l’Environnement), qui préside les négociations, envisage un accord global, nous sommes prêts à poursuivre les négociations de toute urgence. Ce qui m’importe, c’est que les fonds soient mis à la disposition des familles et des entreprises le plus rapidement possible", a souligné la ministre dans un communiqué.

Mme Khattabi demande que le comité de concertation, qui réunit les gouvernements fédéral, régionaux et communautaires, se saisisse de la question et "donne instruction pour accélérer les négociations".