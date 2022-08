Elio Di Rupo sur l’augmentation des prix de l’énergie: «C’est le gaz qui est le nœud du problème»

Mais c’est surtout sur le prix de l’énergie qu’Elio Di Rupo a tenu à s’exprimer. "Aujourd’hui, les familles comme les entreprises, n’en peuvent plus. C’est impossible de garder les prix à ce niveau-là."

Pour le socialiste, un travail doit être fait au niveau régional, au niveau fédéral et au niveau européen. Elio Di Rupo admet toutefois que les leviers d’action du régional restent très faibles, et n’hésite pas à se tourner vers le fédéral. "Il faut continuer la TVA à 6%, il faut élargir les tarifs sociaux à la classe moyenne et il faut taxer les surprofits", recommande-t-il.

Le ministre-président wallon estime également le niveau européen comme fondamental. "Il faut un groupement des pays qui achètent ensemble. Il faut plafonner les prix et il faut changer les modalités de la manière dont on décide du prix du gaz. C’est le gaz qui est le nœud du problème, car l’électricité dépend du gaz."

L’ancien bourgmestre de Mons explique que l’augmentation des prix se fait au départ des marchés. "On calcule le prix du gaz, de l’électricité, sur la dernière centrale au gaz la plus chère. Il faut absolument modifier tout cela, et seule l’Union européenne a la force économique et politique pour pouvoir le faire."

À quoi va servir le Codeco spécial énergie prévu ce mercredi ? "Toutes les femmes et tous les hommes politiques doivent se préoccuper afin de faire baisser le prix des énergies. C’est notre préoccupation première pour le moment", avant de poursuivre: "Pour les familles, c’est actuellement insupportable! Le prix des énergies fois 3 ou fois 4, ce n’est pas possible."