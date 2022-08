Deux fois moins de sauts de classe qu’il y a 10 ans

La famille se fait accompagner par l’ASBL AvanceToi, un centre de détection et d’accompagnement de la personne à haut potentiel, qui parle assez rapidement d’un saut de classe. Autrement dit, avancer Luca d’un an dans son parcours scolaire.

"Par peur de l’inconnue, on n’était pas pour au début,reconnaît la maman. Et puis l’idée a fait son chemin. On sentait qu’au niveau des enseignants, c’était compliqué en termes d’organisation de proposer des exercices plus avancés à Luca. Je savais que ce n’était pas la solution miracle mais l’école ne parvenait pas à s’adapter."

«Il avait peur»

En revanche, pas question de brusquer Luca."Il a fallu une année au petit pour qu’il accepte l’idée. Il avait peur de perdre ses copains et de ne pas y arriver."

Entre avril et fin juin, Luca ira d’ailleurs plusieurs heures par jour dans la classe supérieure, avec ses futurs compagnons."Il a vu que c’était intéressant d’apprendre de nouvelles matières et il a été bien accueilli dans la classe."

Du côté de l’école,"il a fallu un peu insister. Ce n’était pas de la mauvaise volonté mais ça bouscule leurs habitudes,estime la maman qui assistera à trois réunions, avec la direction, le PMS et le centre AvanceToi.Les enseignants de 2ese sont vite rendus compte des capacités de Luca, qu’il avançait beaucoup plus vite et qu’il avait d’excellents résultats. Il fallait convaincre les profs de 4e…"

Pour la maman, les enseignants craignent la charge de travail."Ils se disent qu’on leur demande déjà beaucoup de choses, alors ça en plus… Mais ce sont des craintes infondées. Ils ne devront pas lui réexpliquer ou il comprendra vite. Je sais en plus qu’ils commencent toujours par quelques révisions…"

Troubles associés

Si le choix du saut de classe a été posé, la maman de Luca aurait préféré qu’il reste dans sa classe."Il est haut potentiel, avec des troubles associés. Il a par exemple des difficultés de motricité fine, pour tailler son crayon, etc. Or en 4e, ils doivent utiliser un compas. Il n’est pas prêt et il aura un an en moins."

Des aménagements (ne pas sanctionner la lenteur, être assis au premier rang, etc.) ont toutefois été prévus avec l’école face à ses troubles.

Appréhension

Si Luca a eu du mal à s’endormir ces derniers jours –"ça lui trotte dans la tête"– sa maman appréhende moins le saut de classe que la gestion des troubles.

"Le saut de classe, ça ira. Il s’ennuie depuis si longtemps. Ça va le remotiver. Ses nouveaux copains, il les connaît déjà. Et il a toujours préféré être avec des plus grands, il a un autre humour que ceux de son âge. J’espère qu’il trouvera sa place."

Mais les inquiétudes restent présentes."Des retours positifs sur les sauts de classe, j’en ai lu. Mais certains parlent parfois de harcèlement, “car c’est le plus petit de la classe”."

Si la maman s’attend à être beaucoup plus derrière Luca cette année –"pour l’encourager surtout" – le saut de classe, elle n’en parle pas autour d’elle."J’ai l’impression qu’avant, ça se faisait plus facilement, qu’on n’en faisait pas tout un plat…"

Pour ou contre dans les écoles? «Il faut parfois refréner les parents»

Pourquoi les sauts de classe sont-ils en baisse? Des parents moins demandeurs? Des profs plus réfractaires?

La décision du saut de classe revient aux parents. Seul un avis du PMS est obligatoire lorsque l’on veut faire passer un enfant de la 2ematernelle à la 1reprimaire. Et ce, afin de vérifier les prérequis. Même si on analyse aussi la motivation, l’intégration,…

Lorsque l’éventualité d’un saut de classe se présente, une concertation est souvent mise en place entre les parents, l’école et le PMS. Pour Madeline Longchamp, directrice d’un centre PMS à Dinant, si les sauts de classe baissent,"c’est parce que les profs différencient plus, alors qu’avant, ils suivaient un bloc identique pour tous. La logique est la même pour éviter le redoublement. On s’adapte pour que l’enfant reste dans son groupe, ce qui est fondamental. Mais c’est du travail. Il y a peut-être aussi un changement de mentalité, la dimension pédagogique n’étant plus la seule prise en compte."

Pour Madeline Longchamp, l’intérêt du saut de classe est de retrouver de la motivation chez l’enfant."Le risque? Il concerne l’intégration sociale. Il y a parfois presque 2 ans de différence."

«On ne s’y oppose pas mais…»

Et les écoles? Sont-elles plus réfractaires qu’avant?"On ne s’y oppose pas mais on n’incite pas au saut de classe, indique cette directrice de la région de Ciney.Car on propose déjà des classes flexibles qui permettent aux enfants de se dépasser."Pour cette autre directrice qui a un ou deux sauts de classe par an:"s’il y en a moins en général, c’est peut-être parce qu’à l’époque, on basait tout sur la mémorisation. Ceux qui avaient une bonne mémoire avaient de bons résultats et on les avançait. Avoir 90% aujourd’hui ne dit plus la même chose sur les compétences."

La directrice de l’école de Dion-Valmont ne prend pas le saut de classe à la légère:"si certains parents ne voient que l’aspect cognitif, il y a d’autres choses à considérer. On n’est pas réfractaire mais ce doit être justifié. On pense au bien-être de l’enfant. Car si le saut de classe lui permet d’éviter l’ennui, il y a des risques relationnels en quittant son groupe de copains. Et qu’il soit perdu au niveau organisationnel, ce qui peut impacter l’apprentissage."Mais les sauts de classe que la directrice a connus (3 en 12 ans)"se sont tous bien passés". La classe double semble d’ailleurs aider:"Cette année, une élève de 4e passe en 6e. En réalité, elle sera en 5-6. Elle restera avec ses copains et pourra rattraper une matière de 5e au cas où."Selon la directrice, il n’y a pas de mot d’ordre du politique face aux sauts de classe:"on sent que c’est le redoublement qui pose problème".

Cette institutrice n’a connu qu’un saut de classe en 40 ans: "L’enfant était à 100, j’étais déjà à 1000. J’ai dû lui réexpliquer mais il comprenait vite. Cela ne m’a pas pris plus de temps, mais les parents étaient derrière aussi."Pour la directrice de Dion-Valmont,"il faut par contre parfois refréner les parents. Ce n’est pas parce qu’il est bon en maths, qu’il est bon en tout!"