La nouvelle signalétique permettait de prévenir les automobilistes des grands axes autoroutiers wallons qu’ils entraient dans une zone accidentogène, avec un message en trois phases: un premier panneau pour signaler le nombre d’accidents dans la zone, le deuxième prévenant que le tronçon était équipé d’un radar et le troisième précisant le nombre de décès.

" Mais ce ne sont plus les bonnes données chiffrées: ça date de la période 2010-2014", fait remarquer la députée wallonne Caroline Cassart (MR), dans une question écrite adressée à la ministre wallonne chargée de la sécurité routière Valérie De Bue (MR). " On doit y être attentif, sinon ça perd de sa pertinence et de sa crédibilité", poursuit la députée.

Des instructions à suivre...

Il se fait que la ministre est parfaitement d’accord avec l’argument. " Les signaux annonçant les radars permanents ne mentionnent d’ailleurs plus de données chiffrées, comme le nombre d’accidents et les années. La signalisation devrait être retirée", répond la ministre. Elle aurait même dû disparaître du paysage il y a des années: " Les instructions en ce sens ont été données il y a plus de 5 ans", comme le précise Valérie De Bue.

" Les panneaux ont vraisemblablement dû être oubliés. Je donne instruction à mon administration de s’exécuter dans les meilleurs délais", annonce la ministre wallonne.

Par contre, celle-ci confirme: prévenir l’automobiliste qu’il entre dans une zone sensible où il risque d’être contrôlé reste pertinent en terme de vitesse. " C’est un élément important qui allonge les effets des radars en amont et en aval de la localisation exacte du radar », conclut-elle.