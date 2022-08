Crise énergétique: le Comité de concertation se réunira bien mercredi à 15h00

Selon certaines sources, aucune mesure immédiate ne devrait être attendue mercredi. "L’ensemble de l’Europe est en difficulté. S’il existait une solution magique, nous l’aurions décidée depuis longtemps", indique une source gouvernementale.

Ce dimanche, M. De Croo accentue la pression pour un plafonnement européen des prix de l’énergie, que le gouvernement et plus particulièrement la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten réclament depuis le printemps. Si cela échoue, la Belgique examinera d’autres options, a-t-il déclaré à la VRT, même si elles seront "moins fortes" et "auront moins d’effet", a-t-il ajouté.