Carrefours et Cités des métiers: 12 éditions en Wallonie d’ici la fin de la législature

Une nouvelle étape a été franchie pour l’orientation scolaire et professionnelle en Wallonie avec le lancement officiel des 12 Carrefours et Cités des métiers, annonce dimanche via communiqué le cabinet de la ministre wallonne de l’Emploi et de la Formation, Christie Morreale. Les autorités publiques ont en effet décidé de rassembler et de donner une cohérence visuelle aux structures publiques de l’orientation.