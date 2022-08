Fabrice habite là. Il n’appelle plus le service Propreté de la Ville. Il a aussi renoncé aux courriels à répétition. " Je prends des photos et j’envoie avec l’appli. Ça me prend trois minutes et les services communaux viennent enlever les crasses dans les deux ou trois jours qui suivent." Il faudra recommencer quelques jours plus tard, c’est vrai. Fabrice hausse les épaules. " Mais bon, sur le moment, on a l’impression d’être entendu. Et de servir à quelque chose."

Le Liégeois fait partie des 3149 citoyens wallons qui utilisent l’application gratuite "FixMyStreet", littéralement "répare/corrige ma rue". L’outil a été lancé il y a 2 ans en Région wallonne par Be WaPP (*). Il permet de signaler instantanément une série d’incivilités ou d’incidents divers constatés en voirie.

Ça va des déchets sauvages largués sur un trottoir ou à l’orée d’un bois jusqu’à l’éclairage public défaillant, le sac poubelle non collecté, l’animal mort, l’avaloir bouché, le nid-de-poule ou les débordements aux alentours d’une bulle à verre.

Usage interne ou public

En résumé, on prend une photo, on l’envoie via l’appli et le problème est géolocalisé par les services.

L’intérêt: centraliser l’information en un seul endroit. " Ce qui permet aux services concernés d’être informés des dysfonctionnements présents sur leur territoire et de les solutionner rapidement munis du matériel adéquat", résume Be WaPP.

Le problème signalé est résolu dans près de 70% des cas

En 2 ans, 57 Communes wallonnes ont rallié "FixMyStreet", dont 30 Communes rurales, 18 semi-urbaines et 7 urbaines. Mais seulement 22 ouvrent l’accès au grand public, permettant ainsi aux citoyens d’envoyer leurs propres signalements. Les 35 autres Communes réservent l’outil à leur personnel, selon la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Écolo).

Celle-ci répondait à une question parlementaire de Caroline Cassart (MR), députée-bourgmestre d’Ouffet. Qui a justement décidé de tester l’idée sur son territoire. " On est en période d’essai, on va voir ce que ça donne", dit-elle.

Compter 3 jours en moyenne

En 2020, l’année du lancement de l’application, Be WaPP a recensé 1682 signalements. L’année suivante, on en était à un peu plus de 9500 envois, dont la plupart (80%) concernent la propreté publique.

Avec quel effet? Le problème signalé est résolu dans près de 70% des cas. Quant au délai d’intervention, il s’est bien améliorée en 2 ans. Pour traiter un signalement, il fallait 15,6 jours en 2020. En 2022, on est passé à 3,1 jours en moyenne.

On peut sans doute faire mieux encore. " Des suggestions d’améliorations émises par des Communes et certains citoyens sont prises en compte", souligne Céline Tellier. Notamment pour faire des liens avec les logiciels déjà en place dans les administrations communales.

(*) L’association sans but lucratif Be WaPP a été créée en 2016 à la suite d’un partenariat entre la Région wallonne et les entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché belge.