Doel 3 et Tihange 2 doivent être prolongés, selon le personnel des centrales: «Des mesures exceptionnelles»

Face à la crise énergétique, le gouvernement fédéral a déjà décidé de négocier avec l’exploitant Engie la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires les plus récents de Belgique, ceux de Doel 4 et de Tihange 3. Mais selon le personnel des centrales, Doel 3 et Tihange 2, des réacteurs plus anciens, peuvent également bénéficier d’une prolongation de leur durée de vie. Cependant, Doel 3 doit fermer à la fin du mois prochain et Tihange 2 en février de l’année prochaine.