300 cochons meurent dans l’incendie d’une étable dans le Limbourg

"Il y a cinq ans, la même ferme a également été touchée par un grave incendie. La cause de l’incendie n’est pas encore connue. Les pompiers ont nettoyé le site et les routes qui l’entourent. Des échantillons ont été prélevés dans la zone plus large pour voir s’il y a une concentration accrue d’amiante. Nous devons attendre et voir quand ces résultats seront connus", a précisé Rutten (CD&V).

La commune de Kinrooi suivra de près les résultats de l’échantillonnage. Dès qu’ils seront connus, les résidents en seront informés. Pour l’instant, les riverains sont invités à faire attention lors de la consommation de légumes et de fruits de leur propre jardin.