Sécheresse: «Que le Fonds des calamités agricoles soit activé pour 2022», réclame la FWA

" C’est une difficulté de plus pour les agriculteurs,note Aurore Noiret, responsable du secteur des productions végétales à la FWA (Fédération wallonne de l’agriculture).Mais vu le peu de précipitations en juillet et en août, la reconnaissance de la sécheresse de cet été 2022 comme calamité agricole fait quand même peu de doute."

Mais avant de toucher le premier euro d’indemnité du Fonds des calamités agricoles, la procédure est longue. Et on n’en est encore qu’au début: les commissions communales de constat des dégâts, saisies par les agriculteurs, commencent à se mettre en place. Certaines Communes battent le rappel en ce moment. Ensuite, elles feront remonter les dossiers à l’administration wallonne.

Lent et insuffisant

De son côté, le gouvernement wallon doit reconnaître officiellement la sécheresse actuelle comme une calamité agricole. Au cabinet du ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus, on se prépare à solliciter l’IRM, qui pourra confirmer le caractère exceptionnel de cet interminable épisode climatique.

Au-delà du feu vert de l’IRM, il faudra aussi que les dossiers révèlent un certain niveau de perte de rendement (au moins 30%), etc. Aurore Noiret soupire: " Les agriculteurs connaissent malheureusement bien la procédure… Et ils savent aussi que le Fonds des calamités agricoles indemnise très lentement – il faut compter entre un an et demi et deux ans – avec des montants insuffisants".

Trop coûteux?

C’est pour cette raison que la FWA plaide depuis un bon moment pour un système à la française, fondé sur les assurances. " Les agriculteurs prendraient davantage en charge une partie des risques, pour être mieux soutenus et plus rapidement indemnisés par les assurances", explique Aurore Noiret.

Ce nouveau système, qui cohabiterait avec l’actuel Fonds des calamités agricoles, est d’ailleurs sur la feuille de route du gouvernement wallon pour cette législature.

Si les risques augmentent, les primes vont aussi augmenter

Le projet est encore à l’étude mais c’est en très bonne voie, confirme-t-on au cabinet du ministre Borsus: " On a bien avancé". L’administration vient de rendre un premier rapport sur cette approche assurantielle.

Dans la foulée, Willy Borsus a demandé qu’on pousse l’examen de la réforme un peu plus loin, histoire notamment de vérifier que ce modèle restera financièrement soutenable pour les agriculteurs. " En effet, si les risques augmentent, les primes des assurances vont aussi augmenter", note le cabinet du ministre. Willy Borsus devrait néanmoins faire un premier exposé à ce sujet au gouvernement wallon d’ici octobre.

À la FWA, on insiste: " Faute d’évolution suffisante du nouveau système, on demande que soit activé le Fonds des calamités pour 2022."