Les voyages des Belges ont explosé au 1er trimestre: où sont-ils partis?

Après avoir favorisé les courts séjours en Belgique l’an dernier pendant la crise, le Belge a retrouvé le goût du voyage à l’étranger: on frôle les 3 millions de voyages en dehors de nos frontières. C’est près de 10 fois plus qu’au premier trimestre 2021.

Parmi les destinations préférées des Belges pour les 3 premiers mois de l’année, on retrouve la France en tête (plus d’un million de voyages), suivie de l’Espagne (310.000) et des Pays-Bas (260.000).

Le tourisme hors de l’Europe connaît un redémarrage plus timide et affiche une diminution de voyages au premier trimestre de 2022 de l’ordre de 6%.

Pour les voyages effectués en Belgique, la Côte est devant l’Ardenne (qui regroupe Ardenne, Condroz, Fagne et Famenne, pays de Herve, Gaume et pays d’Arlon) dans l’enquête de Statbel.

Les "villes d’art" (Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, Louvain, Malines, Liège, Namur, Charleroi et Mons), arrivent ensuite.

Statbel sépare également les voyages d’affaires de ceux de loisirs. L’office constate une diminution sensible des séjours liés au business: -26% par rapport à la même période en 2016-2019.

"Certains voyages d’affaires sont susceptibles d’être définitivement remplacés par des réunions en ligne", suggère l’analyse. Ici aussi, le Covid est passé par là.