La phase d’avertissement du plan forte chaleur et pics d’ozone prend fin ce samedi

Selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), la somme des différences entre les maxima prévus pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est inférieure à 17°C, ce qui permet de lever la phase d’avertissement. Ce deuxième palier du plan "forte chaleur et pics d’ozone", sur une échelle de trois (vigilance - avertissement - alerte), consiste à informer la population et les professionnels de terrain sur les mesures de précaution à respecter.