Demandes d’asile: le nouveau centre «Dublin» contesté par le CIRÉ

Pour la secrétaire d’État, cela permettrait de libérer des places d’accueil. Par ailleurs, Nicole de Moor entend par cette ouverture montrer que la Belgique"respecte mieux qu’avant"le règlement de Dublin, qui détermine quel état européen est responsable de l’examen d’une demande d’asile.

"Plus de la moitié des demandeurs d’asile qui se présentent en Belgique sont déjà passés par un autre pays membre de l’Union européenne", affirme-t-elle dans un communiqué. "L’année dernière, ils étaient 11000, entre janvier et juillet de cette année, ils sont déjà près de 8000"

Du côté du CIRÉ, l’association qui défend les droits des personnes exilées, on est circonspect:"Pour nous, cette mesure passe complètement à côté du sujet", nous explique Sotieta Ngo, la directrice du CIRÉ."Il y a des dizaines de personnes qui dorment tous les jours devant le “Petit-Château” dans l’espoir de pouvoir exercer leur droit à l’accueil. Plutôt que de créer des places ou des solutions de mise à l’abri, on transforme un centre existant en un centre "Dublin". Il y a 220 places. C’est bien, mais il y a déjà bien plus de 220 personnes concernées par le règlement de Dublin dans le réseau d’accueil.Pour nous, il s’agit de communication. C’est donner un signal aux "cas Dublin" qu’on va traiter plus rapidement leur situation. Ce qui est absurde, car ces personnes sont déjà dans des lieux d’accueil."

Tensions au «Petit-Château»

Cette visite intervient dans un climat de tensions autour du "Petit-Château", le centre d’enregistrement pour les demandeurs d’asile.

Pour régler la situation, il a été décidé de"séparer temporairement" deux tâches qui se faisaient à cet endroit, soit l’enregistrement des demandes de protection internationale et la désignation d’une place d’accueil."L’enregistrement aura lieu ailleurs à partir de lundi: aux bureaux de l’Office des Étrangers à côté de la Tour des Finances", a expliqué mercredi Nicole De Moor à la VRT.

Une décision critiquée par le CIRÉ:"Cela permettra juste de diluer et d’invisibiliser la situation", commente Sotieta Ngo. " Les personnes ne se regrouperont plus toutes au même endroit au même moment. Mais elles trouveront encore des portes closes, car cette décision ne permettra pas la création de nouvelles places."