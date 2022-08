Une baleine à bec aperçue à La Panne

On retrouve les baleines à bec aux quatre coins du monde mais toujours dans les eaux profondes. Ce sont les mammifères qui plongent le plus longtemps et le plus profondément. Ils sont ainsi capables de rester plus longtemps sous l’eau que le cachalot et de plonger jusqu’à 2.000 mètres de profondeur.

"Leur système d’écholocalisation est adapté à cela. Elles sont capables de nager en eaux profondes, mais pas en eaux peu profondes. C’est pourquoi elles n’ont pas leur place dans la mer du Nord", explique Jan Haelters, biologiste marin à l’IRNSB.

Ces animaux marins de très grande taille ont cependant été aperçus plus souvent dans nos contrées ces dernières années. Jan Haelters parle même d’un "pic". La raison exacte de ce phénomène n’est pas connue mais il existe plusieurs causes possibles.

"Des cas d’échouages massifs ont clairement pu être reliés aux activités humaines à l’origine d’une pollution sonore sous-marine importante. Elles sont alors désorientées et peuvent subir des dommages physiques", indique M. Haelters.

On ignore par ailleurs s’il s’agit d’un individu isolé ou de plusieurs. Ces animaux ont en tout cas très peu de chances de survivre dans nos eaux. Dans de nombreux cas, les baleines à bec s’échouent sur la plage et meurent car elles n’ont souvent plus mangé depuis plusieurs semaines. Elles arrivent donc en étant très affaiblies.