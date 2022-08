Sécheresse: le Boerenbond souhaite une gestion de l’eau préservant la production alimentaire

La sécheresse qui sévit actuellement en Belgique entraîne d’ailleurs déjà des pertes de rendement et de récoltes. Selon le syndicat d’agriculteurs, il est également difficile compréhensible qu’il y ait des interdictions de captage alors que les terrains de sport sont encore verts.

Plus tôt jeudi, un autre syndicat d’agriculteurs flamands, l’Algemeen Boerensyndicaat, a demandé que des mesures d’économie d’eau soient imposées aux particuliers et que l’eau disponible soit utilisée là où elle est nécessaire. Pour le Boerenbond, c’est aux experts de décider des mesures à prendre et beaucoup de gens font appel à leur bon sens. Le secteur demande que l’eau nécessaire reste disponible pour les agriculteurs et pour la production alimentaire en général.

Les deux organisations agricoles ont souligné les bonnes initiatives existant déjà dans la lutte contre la pénurie d’eau mais ont déploré les lenteurs administratives. De nombreux agriculteurs veulent construire des bassins d’eau, par exemple, mais il faut beaucoup de temps avant d’obtenir un permis. Il existe aussi des collaborations avec des entreprises, comme AB InBev et la Raffinerie tirlemontoise, qui permettent aux agriculteurs de pomper l’eau de production stockée, mais ces collaborations échouent souvent à cause des procédures administratives.

Il est possible de faire beaucoup plus, mais cela nécessite des ressources et des recherches supplémentaires. Par exemple, pour trouver des cultures qui peuvent résister à la sécheresse ou des moyens d’arroser les champs où le sol est plus sec.