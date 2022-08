L’Agence fédérale de la dette propose à nouveau aux épargnants belges d’acheter des bons d’État.

Une nouvelle émission a été fixée à la date du dimanche 4 septembre. Et la période de souscription a débuté ce jeudi.

Les taux proposés

Les trois nouveaux bons d’État, à cinq, huit et dix ans, seront assortis pour cette émission de coupons de respectivement 1,05%, 1,40% et 1,70%, a annoncé mardi l’Agence de la dette.

Mais attention, il s’agit d’un taux annuel brut. Un précompte mobilier de 30% sera déduit directement de la somme reversée chaque année, ce qui signifie que le taux d’intérêt net est respectivement de 0,73%, 0,98% et 1.19% pour les bons d’État de cinq, huit et dix ans.

"Pour des particuliers, il est vrai que ces taux ne sont pas très séduisants", concède l’économiste Bruno Colmant, professeur à l’UCLouvain et à l’ULB."Comme l’inflation est importante, cela signifie qu’en plus de la réduction de 30% des taux liée au précompte mobilier, il faut soustraire l’inflation qui sera largement supérieure."

Pourtant, certains Belges se laisseront séduire."Il y a des particuliers que cela intéresse, car ils considèrent que l’État est l’emprunteur le plus sûr de Belgique", décrypte Bruno Colmant."Ils sont prêts à renoncer à une partie de leur pouvoir d’achat pour avoir cette sécurité qu’apporte l’État par rapport à une banque. Une personne tétanisée par le risque se dira qu’elle ne touchera peut-être pas davantage qu’avec un dépôt bancaire, mais que dans un moment un peu turbulent et marqué par la guerre en Ukraine, c’est l’État qui dispose de la meilleure “signature”."

Retour vers le futur

Par le passé, l’Agence fédérale de la dette organisait quatre émissions par an: en mars, juin, septembre et décembre. Mais durant plusieurs années, la faiblesse des taux l’a contrainte à suspendre les émissions.

Celle de juin dernier était ainsi la première en trois ans et marquait un véritable retour."Dans le contexte actuel, aucun placement de type obligataire n’est réellement attractif", analyse de son côté Étienne de Callataÿ, économiste pour Orcadia asset management. "Pour toucher un petit peu plus qu’avec un compte d’épargne, vous prenez un gros risque. Car si vous devez revendre ce bon d’État avant son terme sur le marché secondaire et que les taux ont poursuivi leur remontée, la valeur de revente aura fortement baissé."

40 millions en juin

Un contexte et un risque spécifique qui pourrait pour autant rencontrer les attentes d’un certain public.

L’émission de juin dernier a permis à l’Agence de la dette de lever près de 40 millions d’euros.

Or, les taux de ces bons d’État étaient moindres. Ils avaient alors été fixés à 0,7% pour celui à cinq ans et à 1,3% pour celui à dix ans.

"40 millions d’euros, ça peut paraître élevé", conclut Étienne de Callataÿ"Mais en comparaison avec le montant total de l’épargne belge, à savoir 300 milliards d’euros, ce sont des cacahuètes."