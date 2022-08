Vaccination Covid: les invitations pour la 4e dose vont bientôt partir

En Wallonie, des milliers d’invitations pour une 4e dose seront déjà envoyées la semaine prochaine. Le public cible recevra, via ce courrier, les informations nécessaires pour prendre rendez-vous dans un centre de vaccination, dans une pharmacie (au moins une cinquantaine d’officines intégreront la campagne) ou chez un médecin généraliste.

Cette nouvelle vaccination concerne en priorité les personnes les plus fragiles et les plus exposées: les 65 ans et plus (620000 personnes), les patients immunodéprimés (91000 personnes), les résidents de maisons de repos et des centres d’hébergement (handicap et santé mentale) et le personnel de soins. Les 50-64 ans recevront aussi une invitation dans un second temps.

Au total, 1,9 million de Wallons et de Wallonnes entrent dans les conditions pour recevoir une 4edose.

«L’approvisionnement est garanti»

En vitesse de croisière, cette nouvelle campagne qui devrait durer deux mois permettra de vacciner jusqu’à 184.000 personnes par semaine, confirme-t-on au cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Seuls les vaccins produits par Pfizer et Moderna seront administrés.

Tout semble rouler et c’est bien concerté avec le fédéral

La transition en cours entre les deux opérateurs logistiques chargés du stockage et de la distribution des vaccins contre le Covid ne semble pas inquiéter les instances wallonnes. À l’Aviq, la réunion hebdomadaire sur le dossier Covid avait justement lieu ce mardi. « Les approvisionnements sont garantis pour les centres de vaccination et les pharmacies », résume la porte-parole Lara Kotlar.

Pour rappel, la Belgique passe d’un prestataire belge (Medista) à un groupe français (Movianto). « Mais tout semble rouler et c’est bien concerté avec le fédéral », résume-t-on sereinement à l’Aviq, où on ne s’est plus fait de cheveux blancs pour l’approvisionnement depuis mars 2021.

Cette campagne sera aussi ouverte, sans invitation préalable (mais sur rendez-vous), à toute personne souhaitant entamer ou compléter son schéma vaccinal contre le Covid.