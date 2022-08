Libération de Michelle Martin: la colère de Jean Lambrecks, le père d’Eefje

Lex-femme de Marc Dutroux sera libérée vendredi sans conditions. Elle avait été condamnée en 2004 à 30 ans de prison par la cour d’assises d’Arlon pour complicité dans les crimes commis par son ex-mari, lui-même condamné à la perpétuité pour enlèvement, torture, viol et meurtre sur des fillettes et des adolescentes. Six victimes avaient eu à subir ses atrocités et 4 d’entre elles n’y avaient pas survécu.