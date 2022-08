Ce mercredi matin, c’était au tour de Jean-Denis Lejeune, le père de Julie Lejeune, de s’exprimer sur cette libération.

Les peines prononcées ne correspondent pas à la réalité

"Retenez bien ce que je vais vous dire: il n’y a pas qu’aux autres que cela arrive! Une fois que vous serez victime ou partie civile dans un procès suite à un crime ou autre, sachez que le verdict que rendront les jurés sera loin de la réalité. En effet les peines prononcées ne correspondent pas à la réalité de l exécution de la peine. Mais ce système est entretenu par notre monde judiciaire c est à dire les juges et les avocats mais pas pour les pauvres victimes qui n ont qu’une chose à faire: subir les événements et payer les avocats. Beaucoup d avocats sont d ailleurs députés ou ministres. Pensez-vous réellement que ceux que vous avez élus sont enclins à un changement de notre système actuel? Bonne journée", a-t-il publié sur son profil Facebook.

Michelle Martin avait été condamnée en 2004 à 30 ans de prison par la Cour d’assises d’Arlon pour complicité dans les crimes commis par son ex-mari. Enfermée depuis 1996, elle avait bénéficié d’une libération anticipée sous conditions en août 2012. Dix ans plus tard, les conditions vont être levées.

Marc Dutroux, quant à lui, a été condamné à la perpétuité pour enlèvement, torture, viol et meurtre.