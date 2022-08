Gîtes, hôtels et campings en Wallonie: le point sur leur croissance dans votre commune

Car, comme le prouvent les derniers chiffres de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique, le nombre d’hébergements touristiques (hôtels, campings, gîtes, villages de vacances,…) a quasiment doublé dans le sud du pays au cours des 20 dernières années.

Reste que cette tendance régionale à la hausse n’est pas identique dans toutes les provinces, arrondissements et communes. Comme le prouvent les statistiques officielles de l’Iweps publiées le 1er juillet 2022.

1 L’offre la plus importante dans le Luxembourg

Comme pressenti, c’est dans la verte province que l’Iweps a recensé le plus d’hébergements touristiques en Wallonie en 2021. Au total, le Luxembourg, porté par Durbuy et ses 356 établissements, accueille 2072 gîtes et autres hôtels. Suivent la province de Liège (1943) et le Namurois (1337).

En comparaison, avec "seulement" 188 sites touristiques où poser ses bagages, l’offre brabançonne reste encore très faible.

2 La région de Verviers, de plus en plus accueillante

À l’instar des autres régions liégeoises, l’arrondissement de Verviers a vu exploser son offre d’hébergements touristiques au cours des cinq dernières années. Une offre qui est passée de 851 sites en 2016 à 1407 campings/hôtels/gîtes en 2021.

Plus localement, c’est également à Durbuy que le nombre d’établissement a le plus progressé au cours des 20 dernières années. Depuis 2001, pas moins de 234 hébergements ont ainsi vu le jour dans la petite commune luxembourgeoise. De quoi lui permettre de conserver son titre de capitale du tourisme en Wallonie.

3 Une vingtaine de communes sans gîtes/hôtels

Toutefois, en 2021, une vingtaine de communes wallonnes (deux fois moins qu’en 2001) résistaient encore à la tendance générale en ne proposant aucun hébergement touristique.

Plus étonnant encore, près de 70 entités locales (67) ont assisté à une disparition progressive de leurs maisons d’hôtes. Exemple notamment à Rochefort (Luxembourg) où l’offre est passée de 97 établissements en 2011 à 72 l’année dernière. Ou encore, plus globalement, dans l’arrondissement de Soignies.