Enquête: face au décrochage scolaire, «les profs se sentent désarmés»

On fait le point avec Natacha Duroisin, cheffe du service de Formation des Enseignants de l’UMons qui pilote ces recherches.

Envie de changer de boulot: la tendance se renforce

" Toutes nos questions portent sur l’année 2021-2022, qui s’est déroulée en fin de compte presque normalement", précise-t-elle.

Avec le temps, le chapitre "bien-être" s’est étoffé. " Si on a fait ce choix, c’est parce qu’on s’est rendu compte au fil des travaux que les enseignants n’allaient pas très bien. Or, un prof qui ne va pas bien est un prof qui ne sera pas en mesure de fournir un bon apprentissage aux élèves", analyse Natacha Duroisin.

Plus de 40% des profs interrogés ont pensé quitter le métier pendant cette dernière année

Quelques chiffres révèlent en tout cas un vécu compliqué. Ainsi, si 15,31% des sondés disent ressentir du bien-être dans leur situation professionnelle tous les jours ou presque, environ 30% ne se sont sentis bien que quelques fois au cours de l’année écoulée. Ou jamais (6,6%).

Plus de 40% des profs interrogés ont pensé quitter le métier pendant cette dernière année: 5% tous les jours, 7,1% plusieurs fois par semaine, 8,8% plusieurs fois par mois et 23% plusieurs fois au cours de l’année.

C’était déjà dans l’air au printemps dernier: l’enquête précédente révélait qu’un prof sur trois songeait à prendre le large. Ça semble donc s’aggraver. "Les tendances se confirment et se renforcent", observe la psychopédagogue.

Satisfaits du travail réalisé?

À défaut de ressentir du bien-être dans leur métier, les enseignants ont-ils pu compenser en se sentant au moins satisfaits du travail accompli en 2021-2022?

Pour la majorité, c’est oui: 34% ont ressenti de la satisfaction plusieurs fois par semaine, 30,2% plusieurs fois par mois et même près de 15% tous les jours ou presque. À l’autre bout de la courbe, près de 20% des profs sondés n’ont éprouvé cette satisfaction que quelques fois sur toute l’année. Ou même jamais pour 1,6%.

Un gros sentiment d’impuissance

Pas brillant. Un élément d’explication pourrait venir de l’absentéisme qui s’est renforcé depuis la crise sanitaire. Et le phénomène s’est encore incrusté au cours de l’année 2021-2022. Près de 45% des profs interrogés situent le taux d’absentéisme dans leur(s) classe(s) dans une échelle de 10 et 25%. Et selon 15% des sondés, le phénomène toucherait de 25 à… 50% de leur classe.

" Les profs se sentent désarmés pour aider les élèves absents et/ou en décrochage. Les données laissent penser que, dans ces conditions, les enseignants ont plus de mal à considérer leur travail positivement." Et en effet, 80% des répondants le confessent: ils se sentent impuissants face au décrochage, malgré les initiatives qu’ils expérimentent pour "accrocher" les élèves, notamment via des plateformes numériques.

" Je rappelle que c’est une enquête fondée sur du ressenti, du “déclaré”. La réalité est peut-être un peu différente", nuance Natacha Duroisin.

L’enquête est toujours en cours. On peut y accéder via le lien https://bit.ly/3AjtUXb