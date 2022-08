Des scientifiques belges font une découverte sur la survie sur Mars

Les chercheurs ont mené leurs expériences avec un réacteur à plasma qu’ils ont fabriqué eux-mêmes. Le plasma est le quatrième état d’agrégation après le gaz, le solide et le liquide. Il est créé lorsque les molécules de gaz se divisent en particules chargées en ajoutant de l’énergie. Il peut être utilisé, par exemple, pour séparer le CO2 et l’azote et les convertir en nouvelles molécules.

"Le plasma est généré en introduisant de l’énergie électrique dans un réacteur", détaille Annemie Bogaerts, professeur à l’UAntwerpen. "En fait, cela revient à créer de petits éclairs dans notre réacteur. Ces éclairs divisent d’abord les molécules de gaz, comme le CO2 et l’azote, en particules hautement réactives, après quoi ces particules entrent à nouveau en collision entre elles et forment de nouveaux produits."

L’atmosphère martienne est constituée en grande partie de CO2, avec une petite fraction d’azote. Selon les chercheurs, il est désormais possible d’extraire de cette composition, même simultanément, de l’oxygène et la base d’un engrais artificiel, entre autres.

Les chercheurs veulent maintenant étudier plus en détail si le couplage du processus de plasma à la technologie de séparation des gaz peut fournir des flux de gaz purs d’oxygène, de CO et de NOx, qui sont nécessaires au maintien de la vie et au transport lors de la future exploration robotique ou même humaine de la planète rouge.