Un suspect s’échappe du commissariat de Herent par une fenêtre de ventilation

L’homme a pris la fuite par une fenêtre de ventilation. Alors qu’il était entendu pour plusieurs faits dont il est soupçonné, l’homme a demandé d’interrompre l’interrogatoire et de s’entretenir avec son avocat. "Cela lui a été accordé et les collègues qui l’interrogeaient ont donc quitté la salle, a expliqué un porte-parole de la police. L’homme, manifestement mince et agile, a profité de leur absence pour se faufiler par une petite fenêtre de ventilation dans le plafond, qui était en position de basculement, et s’enfuir. Il s’est échappé par la voie ferrée."