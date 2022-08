Prix de l’énergie: des niveaux record dans un climat politique électrique

Dopés par l’annonce d’une interruption momentanée des livraisons de gaz russe à partir du 31 août, le prix du mégawattheure est monté jusqu’à 291 euros avant de redescendre à 260€.

Une hausse qui, hélas, pourrait se répercuter mécaniquement sur vos factures de gaz… mais aussi sur celles d’électricité.

Car sur le marché de gros à court terme (day ahead), le prix de l’électricité en Belgique continue, aussi d’augmenter. Pour de l’électricité livrée ce mercredi, le prix moyen qu’un fournisseur devait débourser était de 611,97 euros par mégawattheure. Un prix qui a même culminé à 850 euros par mégawattheure pour une livraison entre 19 et 20 heures.

Un contexte tendu

Cela fait des semaines que le géant russe Gazprom ne livre qu’à un cinquième de sa capacité via le gazoduc Nord Stream.

Selon les dirigeants européens, ces baisses de livraison proviennent d’un choix politique de la Russie et font suite aux sanctions prises.

Or, les prix du gaz naturel interviennent directement dans la fixation des prix de l’électricité sur les marchés de gros. Et pour ne pas arranger les choses, il faut ajouter à ce contexte tendu pour les tarifs la mise à l’arrêt de plusieurs centrales nucléaires françaises et le faible niveau des eaux.

Comme nous l’expliquions dans nos colonnes ce lundi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) n’a pas caché ses craintes:"Nous suivons la situation de près, mais nous devons être clairs: les prochains mois seront difficiles, les prochains hivers seront difficiles", a lancé le Premier ministre."Il faudra s’en sortir. Espérer le meilleur tout en se préparant au pire. Et si la situation s’avère finalement meilleure que prévu, cela aura quand même été bénéfique de s’être préparés".

Une déclaration qui divise au sein de la classe politique. Dans les rangs de la majorité, la députée Marie-Christine Marghem (MR), n’a pas hésité à qualifier la déclaration du Premier ministre de "scandaleuse":"Gouverner, c’est prévoir. Il faut changer de paradigme pour faire face et protéger sa population: maintenir tout notre parc nucléaire en activité et lancer le chantier du nouveau!"

Depuis les bancs de l’opposition, le PTB a exigé que le parlement se réunisse plus rapidement pour discuter de mesures supplémentaires à prendre.

Du côté de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), on rappelle que de nombreuses mesures ont déjà été prises pour soulager l’impact sur le portefeuille des ménages, comme la diminution de la TVA à 6% sur l’énergie ou encore l’extension du tarif social.

On souligne aussi que l’indexation automatique doit permettre de compenser l’inflation. Enfin, on rappelle enfin qu’il n'y a pas de risque de pénurie au niveau belge. Par contre, on estime plus largement dans les sphères gouvernementales qu’il est illusoire de penser que l’État pourra compenser à 100% la hausse de la facture des ménages.

Quelles solutions?

Au 16 rue de la Loi, on nous explique que le Premier ministre et l’ensemble des partenaires de la coalition"détermineront si, entre les mesures à prendre au niveau européen et ce qui est déjà mis en place au niveau belge, il y a encore de la marge pour prendre certaines dispositions".

Et on nous rappelle que la solution doit aussi s’inscrire sur un plan plus large:"L’Europe doit absolument agir sur le marché de l’énergie avec trois types de mesures",nous explique-t-on au cabinet du Premier ministre."D’abord, il faut assurer un approvisionnement suffisant du continent. Ensuite, il faut travailler sur des achats groupés afin de négocier des prix comme on a pu le faire pour les vaccins. Enfin, il faut envisager une remise à froid du marché de gros l’énergie, en travaillant sur les prix et en fixant éventuellement des plafonds au niveau européen."

Dans les prochains jours, Alexander De Croo rencontrera Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Il devrait répéter ces demandes déjà formulées par la Belgique au sommet européen de mars 2022 à Versailles.