Flambée des prix: "Il faut baisser les accises sur les carburants et la fiscalité sur le travail", estime Georges-Louis Bouchez

Dans ce débat, il faut distinguer deux choses. D’abord, il y a la sécurité d’approvisionnement. Aujourd’hui, lors d’une visite chez Fluxis à Zeebruges, j’ai pu me pencher sur cette question. Et il est clair que nous devons diminuer notre dépendance au gaz pour des questions d’environnement et de climat.

Le second paramètre à prendre en compte, c’est le prix. J’entends plein de “Saint-Nicolas” et de “Père Noël” qui proposent des solutions multiples et variées. Mais ces solutions, comment comptent-ils les financer? La situation financière est telle qu’aujourd’hui, on ne peut plus financer la moindre aide sans augmenter les impôts. Ce que le Mouvement Réformateur refuse.

Ça, c’est pour votre constat. Mais quelles sont les positions qui seront défendues à la table du gouvernement par le MR pour aider les ménages?

Notre position est claire: il faut d’abord baisser la fiscalité sur le travail. Et le coût qu’engendrera cette baisse doit être compensé par une réforme du marché du travail permettant d’augmenter le nombre de travailleurs. Nous reviendrons dans les prochains jours avec des propositions fortes en la matière.

Votre solution passe donc par la case fiscalitésur le travail?

Oui. Aussi par une baisse de la fiscalité indirecte, comme les accises. Au niveau des carburants, il reste encore une marge de 9.5 centimes pour arriver au plancher européen. Je préfère qu’on travaille avec l’arme fiscale plutôt qu’un nouveau "chèque". Jouer la fiscalité est plus intéressant, même au niveau environnemental, car cela permet de donner du pouvoir d’achat. Par ailleurs, le tarif social est désormais octroyé à deux millions de personnes. Est-on devenu un pays du tiers-monde que l’on considère qu’il y a autant de précarisés ?

Les vrais précarisés, j’estime que ce sont désormais les classes moyennes, qui gagnent 2000 € par mois, et qui ne peuvent bénéficier d’aucune aide.

Votre proposition de réforme du marché du travail ne permet pas d’apporter une réponse à court terme…

Aujourd’hui, en Wallonie, on n’arrive même plus à trouver des chauffeurs pour effectuer le ramassage scolaire. Faut-il croire qu’il n’y a personne parmi les demandeurs d’emploi qui pourrait dès demain conduire un bus? Je pense qu’une telle réforme peut avoir un impact à court terme. Quand je vois que Pierre-Yves Dermagne, le ministre de l’Économie, affirme qu’il faut des mesures fortes, j’aimerais qu’il s’occupe davantage de ses compétences, dont les métiers en pénurie.

Ce lundi, vous avez rappelé votre demande d’étendre la prolongation du nucléaire à d’autres réacteurs que Tihange3 et Doel4 pour répondre à la crise énergétique…

Oui, il est urgent de garder davantage de réacteurs nucléaires en activité. Et cette prolongation n’a de sens que si vous construisez également de nouveaux réacteurs.

Dès la rentrée, nous reviendrons avec cette demande. Il faut regarder la Belgique en face. Je vois d’ailleurs qu’à ce sujet, les positions changent et que, désormais, j’ai beaucoup d’amis.

Nos voisins français souffrent moins de l’inflation. Le gouvernement n’a-t-il pas loupé des opportunités?

En France, l’exécutif a pu bloquer les prix de l’électricité car l’État contrôle EDF. Ils ont des possibilités que le gouvernement belge n’a plus. Du coup, quand on propose de faire une société commune entre Engie et l’État belge pour exploiter Doel4 et Tihange3, j’estime que c’est une bonne chose. Il n’est pas anormal que la Belgique garde des intérêts stratégiques. Et ce n’est pas antinomique avec la libéralisation du marché. J’estime que s’être mis dans une situation de dépendance en matière énergétique était une erreur… civilisationnelle.