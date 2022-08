Plus de 350 sites wallons accessibles lors des Journées du Patrimoine de septembre

Pour cette édition, l’évènement a subi un lifting important, a expliqué la ministre wallonne du Patrimoine. "Lorsque nous avons présenté la philosophie des Journées du Patrimoine, en décembre 2021, j’avais souhaité innover. Ce changement se traduit par l’ouverture à un maximum de biens patrimoniaux", a ainsi commenté Valérie De Bue, "on a vraiment incité les propriétaires, qu’ils soient publics ou privés, à ouvrir leurs portes". La brochure qui guide les visiteurs a également changé de format puisqu’elle se présente désormais en A5. Le thème "Patrimoine & Innovation" est également mis en valeur dans une autre brochure qui reprend diverses réflexions mais aussi des contributions scientifiques externes. "On a parfois tendance à penser que patrimoine et innovation s’opposent alors qu’ils sont complémentaires. L’innovation aide à faire vivre et à la découverte du patrimoine, on pense ici à la numérisation 3D, par exemple", a encore ajouté la ministre.

350 sites accessibles

Au total, plus de 350 sites seront accessibles au public, a pointé le directeur de la promotion du patrimoine, Etienne Sermon. Trois grandes catégories ont été définies: l’innovation au fil du temps, l’innovation en faveur de la connaissance, de la conservation et de la restauration du patrimoine et l’innovation au service de la découverte du patrimoine et de sa mise en valeur. Un grand nombre d’activités dans le cadre de cette journée utilisent ainsi les nouvelles technologies, comme la réalité augmentée ou les visites immersives. Ce sera le cas, par exemple, à Flémalle, où les visiteurs pourront découvrir le fort à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. L’adéquation de l’activité avec le thème n’est toutefois pas nécessaire pour qu’elle figure au programme de cette année. Tous les lieux patrimoniaux peuvent ouvrir aux mêmes conditions que les sites qui présentent un lien avec le thème. Ces derniers sont proposés sous le label "Patrimoine ouvert", la catégorie rassemblant auparavant les activités "hors thème" ayant disparu. Parmi eux, figure, par exemple, le célèbre château fort de Logne et son projet de passerelle d’accès au puits. Une trentaine de nouveaux sites ont rejoint les Journées du Patrimoine. Quelques "pépites" font ainsi leur apparition dans cette 34e édition. Parmi celles-ci, le café "Le Carillon" situé à Tournai, un bâtiment qui a résisté aux bombardements pendant la guerre grâce à sa structure en béton armé, a encore précisé Etienne Sermon.

Deux spectacles grand public seront aussi proposés au Grand-Hornu, ancien complexe minier situé dans le Borinage, le vendredi 9 septembre en soirée et le dimanche 11 septembre dans l’après-midi.