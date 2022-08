Lutte contre le trafic de drogue: Annelies Verlinden veut mieux «armer» les bourgmestres

"Les autorités locales détectent de plus en plus de signaux qui indiquent que des entreprises sont utilisées comme couverture pour le blanchiment d’argent et le commerce illégal", nous explique-t-on au cabinet de la ministre."Ce phénomène est connu de tous: des coiffeurs sans clients, des pizzerias où aucune pizza n’est vendue et des stations de lavage desquelles ne sort aucune voiture propre. Grâce à la loi sur l’approche administrative, nous répondons à la demande de nombreuses autorités locales pour des mesures préventives."

Dans la première version de l’avant-projet de loi, qui avait été soumise à la concertation, il était prévu que les communes puissent soumettre à une "enquête d’intégrité" certains établissements publics où se déroulent des activités économiques.

Réactions politiques

Paul Magnette, président du PS et bourgmestre de Charleroi, confirme que " les autorités locales sont en première ligne en matière de lutte contre les trafics":"La législation existante a déjà été utilisée à Charleroi pour fermer des bistros ou des ASBL", nous explique son porte-parole."Paul Magnette n’est pas contre l’obtention de ces nouveaux moyens juridiques. Mais il estime qu’il manque également des moyens au niveau de la justice. Depuis des mois, le PS tire la sonnette d’alarme et demande un grand plan fédéral qui doit passer par un renforcement de la police fédérale, mais aussi par davantage de moyens pour poursuivre et affaiblir ces réseaux."

Maxime Daye (MR), le bourgmestre de Braine-le-Comte et président de l’Union des villes et communes de Wallonie -l’UVCW –, affiche davantage de réserves sur l’idéede la ministre Verlinden:"Les bourgmestres ne sont pas des petits shérifs locaux", rappelle-t-il. " Notre souci, c’est de savoir qui fera cela dans nos communes? Plutôt que de changer la loi sur les night-shops, on transfère des charges sur un niveau qui n’en a pas les moyens. Avec les sanctions administratives communales, le législateur a déjà transféré des pouvoirs judiciaires vers les communes. Cela comporte des avantages, mais on manque d’agents sanctionnateurs et constatateurs. Avec ce nouveau projet, le bourgmestre va-t-il devenir une espèce de nouveau juge? L’avis de l’UVCW était donc réservé."

L’opposition partagée

Depuis les rangs de l’opposition, le président des Engagés et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, accueille positivement la proposition mais reste prudent:"Je suis plutôt favorable à ce que le fédéral dessine les contours d’un cadre général plus vaste, élargissant le champ de compétences des bourgmestres pour agir sur le terrain", estime Maxime Prévot."Cela permettrait de mettre un terme à toute une série de situations problématiques que les parquets ne parviennent plus à poursuivre. Ces parquets qui sont, hélas, dépourvus de moyens par les négligences successives du pouvoir fédéral qui a désargenté le département de la justice en ressources humaines et informatiques. Toutefois, il faudra analyser dans le détail ce que seront le contour et le contenu de ce texte de loi."

Le député PTB Nabil Boukili se montre par contre très critique:"Ce projet de loi, c’est une forme de “transfert de pouvoir” du judiciaire vers une administration", analyse-t-il. " Nous estimons qu’Annelies Verlinden est mal placée pour renvoyer la responsabilité de la lutte contre le trafic de drogue chez les bourgmestres. Pas mal de choses sont à faire au niveau fédéral, notamment en matière de police ou encore au niveau des contrôles douaniers."