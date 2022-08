Les dossiers pro deo en hausse de 9% depuis l’assouplissement du seuil d’accès

L’accès à l’aide juridique de deuxième ligne est élargi chaque année depuis deux ans: le 1er septembre 2020, le plafond de revenu est passé de 1.026 euros à 1.226 euros pour les personnes seules et de 1.317 à 1.517 euros pour les ménages. Pendant trois ans, les deux plafonds de revenus seront augmentés de 100 euros chaque mois de septembre. Pour les personnes seules, cela signifie qu’à partir du 1er septembre 2023, ils auront droit à un avocat pro deo gratuit si leur revenu mensuel net est inférieur ou égal à 1.526 euros. Pour les ménages et les cohabitants, une aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite est alors possible en cas de revenu inférieur ou égal à 1.817 euros. Ce plafond est majoré de 20% du revenu d’intégration par personne à charge. À partir du 1er septembre 2024, ces plafonds de revenus seront également liés à l’indice des prix à la consommation.