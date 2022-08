Deux hyènes tachetées sont nées au zoo de Planckendael

Ces animaux naissent entièrement développés, avec toute leur dentition. Ils peuvent déjà courir et voir. Ils sont très curieux et développés dès la naissance et Planckendael s’attend d’ailleurs à les apercevoir dans leur enclos extérieur prochainement.

La fécondation comme la naissance sont de véritables petits miracles chez les hyènes. Le parcours est particulièrement long et semé d’embûches. "Nous ne pouvons que nous réjouir de cette double naissance. C’est la situation idéale car la mère Luena porte deux mamelons", confirme la curatrice du zoo, Sarah Lafaut.

Il est fréquent chez les hyènes que les premières portées ne connaissent pas des issues fructueuses. Les portées sont souvent de quatre petits mais seuls un ou deux survivent dans la plupart des cas. Un seul des trois bébés hyènes composant la portée cette fois-ci est mort-né.

Les hyènes sont des chasseurs et charognards. Pour l’instant, les bébés se nourrissent du lait maternel mais bientôt le zoo leur donnera de la viande de boeuf, de lapin et même des carcasses de chèvre ou de mouton. Leurs puissantes dents leur permettent de tout dévorer, les os, les cornes, les sabots, etc. Les femelles sont les cheffes de groupe chez les hyènes. Elles ont un taux de testostérone élevé et sont plus grandes que les mâles.

Tous les nouveaux-nés de Planckendael cette année reçoivent des noms commençant par la lettre X. Tout le monde est invité à faire des suggestions de prénoms sur le compte Instagram de l’institution. Les soigneurs choisiront ensuite leurs favoris.