Tandis que la rentrée scolaire approche, le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) effectuait sa rentrée à la fois politique et pédagogique vendredi dernier, avec son Université d’été: l’occasion de faire le point avec son directeur sur quelques gros dossiers liés à l’enseignement francophone en général, et à l’enseignement catholique en particulier.

2. Pourquoi la Wallonie ne se débarrassera plus du raton laveur

Les ratons laveurs sont trop nombreux en Wallonie que pour encore espérer se débarrasser de cette espèce exotique envahissante.

3. Un week-end festif et musical pour le 75e anniversaire des Blancs Moussis

Ces 20 et 21 août, les Blancs Moussis ont célébré en fanfare leur trois-quarts de siècle. Au programme: des cérémonies protocolaires le samedi et un festival de musique inédit le dimanche.

4. On a fêté 30 ans d’enseignement tibétain à Tihange

Pas moins de 250 personnes se sont déplacées, samedi, pour fêter les 30 ans de l’Institut tibétain Yeunten Ling, à Tihange (Huy). Les enseignements continuent et de nouveaux projets sont déjà annoncés.

5. Digital School à Tamines: une formation tremplin pour décoder les métiers de l’informatique

La maison des jeunes de Sambreville lance, en septembre, la Digital School. L’occasion de trouver son orientation dans le monde de l’informatique.

6. Musique: Méan a dit adieu à ses métalleux (photos et vidéo)

Près de 2000 visiteurs sont venus vendredi et samedi festoyer une dernière fois au Metal Mean Festival. Neuf groupes étrangers ont joué samedi.

7. Retour royal de la Saint-Roch à Ham-sur-Heure

La procession et marche militaire a réuni, hier, 1300 participants lors d’une 384eédition marquée par plusieurs anniversaires de groupements.

8. Le journal de Namur: le cadeau vivant et rassembleur d’Édouard Baer à l’Intime Festival

Pour les dix ans de l’Intime, avec Le Journal de Namur, Édouard Baer a ouvert le festival littéraire sur la ville qui l’accueille et les talents qui en font battre le cœur.

9. Kevin Borlée après la deuxième place des Tornados à l’Euro de Munich: «L’argent, c’est bien mais l’or, c’est mieux»

Kevin Borlée résume bien l’énorme ambition qui animait les Belgian Tornados à Munich.

10. À la télé ce lundi soir: «House of the Dragon» plonge 200 ans avant «Game of Thrones» sur Be tv

C’est l’événement de cette fin d’été et de la rentrée sur Be tv: la diffusion de "House of the Dragon", le préquel de "Game of Thrones" (GoT).

