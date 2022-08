Météo: des nuages et quelques averses avant des éclaircies

Dans l’après­-midi surtout, les précipitations pourront devenir plus intenses et il y aura également une possibilité d’un coup de tonnerre. À partir de l’ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 21°C en Ardenne et 25°C en Basse Belgique. Le vent faible de sud­-ouest passera à l’ouest­-sud­-ouest et deviendra modéré. À la mer, le vent pourra devenir modéré à assez fort dans l’après­-midi.

Ce soir, l’IRM prévoit encore quelques averses sur l’est et le nord­-est du pays. Progressivement, les dernières averses s’évacueront vers l’Allemagne et le ciel se dégagera par l’ouest. Un peu de brume ou de brouillard se formera par endroits. Les températures redescendront autour de 11°C en Hautes­ Fagnes, autour de 14°C dans le centre et vers 17°C au littoral. Le vent sera généralement faible d’ouest à sud­-ouest.