Grogne des policiers à Liège Airport: «Nous expliquerons à la FIA qu’on ne pourra pas protéger les pilotesde Formule 1»

Motif de cette grogne: la réduction de la capacité opérationnelle de la police aéronautique sur les sites de Bierset et d’Ostende.

Une réduction du nombre d’agents mobilisés à certains moments qui se justifierait par des motifs budgétaires. Or, pour les syndicats, c’est une goutte d’eau de plus dans un vase qui déborde déjà…

L'EDITO | Attention, tempête sociale en vue

"Cette nouvelle mesure ne concerne pas les aéroports de Bruxelles et de Charleroi, mais le déficit de personnel est déjà tellement grand là-bas qu’on ne peut pas tomber plus bas", avance Eddy Quaino, permanent CGSP-Police."Pour Bierset et Ostende, avant de prendre sa décision, l’autorité a oublié deux fondamentaux. D’abord, qu’il fallait en parler en CPPT. Ensuite, que si l’on retire du personnel, il faut faire une analyse de risque."

Sans surprise, les syndicats demandent le retrait immédiat de cette décision mais aussi un état des lieux des effectifs dans les différents aéroports. Ils réclament aussi un plan d’actions pour remédier au déficit.

Sans concertation

"Cette nouvelle décision a été prise unilatéralement sans aucune concertation", renchérit ce vendredi Thierry Belin, secrétaire national du SNPS"A Bierset, on passe de cinq personnes à trois personnes lorsqu’il n’y a pas de vols provenant de destinations situées en dehors de l’espace Schengen. Or, l’aéroport voisin de Maastricht ferme à 23h. Il suffit qu’un avion ait du retard et on est “cuits”."

Or, ce cas de figure s’est déjà présenté deux fois depuis l’application de cette mesure. Notamment un vol de la compagnie charter néerlandaise Corendon en provenance d’Antalya et à destination de Maastricht qui a été dérouté sur l’aéroport de Liège à 23h10 samedi dernier… Au grand dam des policiers présents.

La pression monte

Outre le préavis de grève, le SNPS a décidé de faire monter la pression et brandit une nouvelle arme:"Si aucun accord n’était trouvé en comité de négociation des services de police ce lundi, nous adresserons un message très clair à la FIA – la Fédération internationale de l’automobile – précisant que nous n’avons pas les moyens d’assurer la sécurité des pilotes à l’aéroport de Liège et qu’ils devront, dès lors, choisir l’aéroport de Maastricht pour les déplacements vers Spa-Franchorchamps", explique Thierry Belin."Outre leur sécurité, avec ce personnel en moins, les pilotes et les équipes pourraient faire face à des blocages ou à des fermetures des postes de contrôles des passeports."

Tant du côté de la CGSP que du SNPS, on dénonce l’utilité de la mesure:"On essaie de faire des économies de bouts de chandelle", poursuit Thierry Belin. "Et cela va rapporter "peanuts". On est en train de racler les fonds de tiroir. "

Malaise général

Plus largement, Eddy Quaino, de la CGSP, dénonce un vrai malaise au sein de la police aéronautique, perceptible à tous les étages.

« Pour Bierset, il en va de la sécurité des hommes. A deux agents, il est difficile de gérer des situations compliquées dans un site où travaillent 10000 personnes », rappelle-t-il. »À Zaventem, la situation n’est pas meilleure. On a du personnel qui est à « l’agonie ». Et ce sont les mots de quelqu’un qui travaille dans ce système. Pour les contrôles aux frontières, certains policiers travaillent 6 jours sur 7, durant 8h dans un box sans pause. On a un taux d’absentéisme qui est en train d’exploser. Et il y a un exode des membres du personnel vers d’autres services… »