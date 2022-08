Flambée des prix: gare aux crédits impossibles à rembourser

En France, nos confrères du quotidien économique Les Échos notent d’ailleurs que pour les banques, les difficultés de remboursement d’un crédit ont sensiblement augmenté ces dernières semaines, suite à l’apparition de petites "fêlures" dans la situation financière des ménages. Le nombre de personnes inscrites au fichier national français des incidents de paiement serait d’ailleurs en hausse.

Les données belges

L’inflation va-t-elle provoquer, en Belgique aussi, une hausse des défauts de remboursement des crédits?

À la Banque nationale, les indicateurs de la centrale des crédits aux particuliers restent toujours… au vert!

En juillet, on dénombrait 277197 emprunteurs ayant au moins un crédit défaillant. Un nombre en baisse de 6,5% par rapport à juillet 2021 où l’on en comptabilisait encore 296397.

Le pourcentage de crédits défaillants est, lui aussi, toujours en légère baisse, passant de 4% en juillet 2021 à 3.8% en 2022.

Par contre, le nombre de nouveaux crédits défaillants est en hausse de 8,5% en juillet 2022, passant de 47077 il y a un an à 51077. Mais seuls les crédits à la consommation semblent concernés.

Ces indicateurs toujours positifs traduisent-ils un certain calme… avant la tempête?

"Le nombre de crédits défaillants est une variable parfois très volatileet c’est davantage le taux qu’il faut analyser", nuance Philippe Ledent, économiste chez ING. "Mais durant les périodes de mauvaise conjoncture, on fait normalement face à une hausse du taux de défaut. Heureusement, et soyons clairs, il n’y a jamais en Belgique des envolées comme on a pu en observer aux États-Unis lors de la crise des subprimes."

Un marché particulier

L’économiste le rappelle: les crédits à la consommation ne sont pas uniquement octroyés à des ménages en difficultés.:" Un important segment concerne des consommateurs qui empruntent, en période de bonne conjoncture avec des taux faibles, pour lisser leurs dépenses alors qu’ils ont la possibilité d’acheter un bien directement", décrit Philippe Ledent."Avec cette hausse des prix, ce sont donc davantage les emprunteurs les plus précarisés qui risquent d’être affectés. L’ensemble du marché ne sera pas touché."

Pour Philippe Ledent, un autre facteur est à prendre en compte: la situation sur le marché du travail."Nous sommes dans une période où le chômage est bas et où le nombre de créations d’emploi est élevé", précise-t-il."Ce sont deux éléments qui laissent penser qu’il n’y aura pas d’augmentation drastique du nombre de défauts de paiements."

En France, les banques se préparent toutefois à un scénario négatif et passent des provisions."C’est un principe de prudence qui existe aussi en Belgique", décrypte Philippe Ledent." Très clairement, il y a de l’incertitude par rapport à l’Ukraine avec les conséquences sur les prix du gaz. Mais il y a aussi le ralentissement généralisé du contexte économique. Nous sommes, selon les prévisions de différentes institutions dont la BCE, l’OCDE ou encore le FMI, au début d’une période où l’on peut s’attendre à une hausse des faillites et des défauts au niveau des crédits pour les particuliers. Il est donc probable que la situation se dégrade dans les prochains mois."Affaire à suivre!