À elle seule, l’agriculture pèse pour un quart (24%) des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’Europe finalise une méthodologie de calcul du bilan carbone.

2. Objectif Lune: Chine et Russie contre Amérique-Europe, l’espace en deux blocs

La Lune et l’espace sont convoités par deux géants, et leurs alliés. Et où se situe la Belgique? Explications.

3. Michel Boujenah: «Je ne ressens pas mon âge»

Michel Boujenah fait ses adieux à ses personnages fétiches, les Magnifiques. Définitifs, mais pas sans tendresse.

4. Evenepoel: «Je n’ai jamais aussi bien grimpé»

Le Belge Remco Evenepoel attaque ce vendredi à Utrecht son deuxième Grand Tour avec ambition et confiance.

5. 30 ans d’enseignement spirituel à Tihange

Samedi, l’institut tibétain Yeunten Ling à Tihange (Huy), célébrera les 30 ans de transmission de la sagesse, de l’harmonie et de la collaboration. Rencontre avec Lama Zeupa, un des enseignants de cette lignée.

6. Charleroi: le resto de l’ancien cuisinier de Paul Magnette

L’ancien cuisinier de Paul Magnette à l’Élysette propose à Charleroi une cuisine généreuse et raffinée d’inspiration méditerranéenne.

7. Dodge Hornet: l’Alfa Romeo Tonale a désormais une cousine américaine

Les synergies de groupe se trouvent parfois là où l’on ne les attend pas. Ainsi le tout nouvel Alfa Romeo Tonale se voit-il rebadgé Dodge pour le marché américain, faisant par la même occasion renaître une appellation historique de l’automobile américaine.

8. Virton: l’incroyable histoire de Cacahuète, une ponette de 43 ans!

La ponette, née en 1979, vit une retraite paisible à Chenois. Un âge plutôt rare quand on sait qu’un poney vit environ une trentaine d’années.

9. Marc Poncin, «Zoup» national et figure de Chassepierre et de son festival

Marc Poncin est président depuis 47 ans du Festival international des arts de la rue de Chassepierre, mais aussi le moteur et l’emblème de la vie du village. Rencontre avec "le Zoup".

10. Nicolas Gilsoul: «Si Thierry me croise, il tournera sans doute la tête»

Nicolas Gilsoul dispute son premier rallye mondial, ce week-end à Ypres, depuis le divorce avec Thierry Neuville.

