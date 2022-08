Vente de vélos: le boom des magasins géants en Belgique

Ce mercredi, le groupe Colruyt a convié les médias pour présenter son premier "Bike Republic" en région bruxelloise.

Dans les magasins de cette enseigne, qui disposent de 800 m2 à 1 200 m2de surface commerciale, Colruyt ne vend ni fruits ni légumes, mais bien des bicyclettes.

Et le géant belge du commerce peut s’appuyer sur un important stock de 10000 cycles, dont 7000 vélos électriques. Un avantage avec lequel Corluyt espère tirer son épingle du jeu.

Car le groupe annonce vouloir faire de Bike Republic"la référence belge dans le marché du vélo". Et affirme vouloir disposer d’un parc de 50 à 60 magasins.

"Bike Republic est déjà très présent en Flandre, mais pas encore en Wallonie", nous explique Dieter Struye, directeur général non-food chez Colruyt.

"En faisant l’acquisition d’IMP Bike à Evere, nous avons trouvé la bonne porte d’entréepour le marché francophone", estime Dieter Struye."L’objectif, c’est d’être présent sur l’ensemble du pays dans un futur très proche. Avec l’expertise d’IMP Bike, nous allons pouvoir avancer par étapes."

Stratégie et rachats

Pour atteindre cet objectif, Colruyt compte "s’associer" avec des acteurs déjà présents, mais aussi ouvrir des nouveaux points de vente.

Attention: Bike Republic ne veut pas disposer d’un réseau de franchisés. Ces intégrations d’acteurs passeront par des rachats.

Dans sa stratégie, Bike Republic vise également les entreprises. Elle leur propose de disposer d’un parc de vélos "de société" et leur offre des entretiens et des réparations sur place. Un segment B2B qui pourrait représenter, à terme, 40 à 45% du chiffre d’affaires de l’entreprise, contre 25% aujourd’hui.

"Dans notre déploiement sur le territoire, nous pensons qu’il faut combiner des grands magasins avec beaucoup de stocks, mais aussi de plus petits qui disposent de points de service", explique Dieter Struye."Les clients sont prêts à aller loin pour voir et essayer un grand nombre de vélos. Par contre, pour un pneu crevé, ils préféreront se rendre dans un magasin situé à proximité."

Dans sa stratégie, Colruyt, ne vise pas les vélos d’entrée de gamme."Nous proposons d’abord une offre de grandes marques", explique Dieter Struye."À côté, nous avons aussi notre marque propre, baptisée "Hiron", dont les vélos sont équipés avec des composants de qualité comme des moteurs de Bosch. Nous ne nous positionnons pas dans l’entrée de gamme. Enfin, pour les prix, nous essayons d’être compétitifs, mais nous pensons que le service, l’entretien et le conseil sont tout aussi importants. Notre objectif, à terme, est de représenter 15% des parts de marché belge."

David contre Goliath?

Le groupe Colruyt n’est pas le seul géant du commerce à plonger dans le marché du deux-roues. Le groupe D'Ieteren, connu comme importateur de voitures, a ouvert en mai dernier son premier magasin de vélos. Baptisée "Lucien", la chaîne de vente et d’après-vente devrait générer plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Ces géants vont-ils manger la constellation de petits acteursque compte la Belgique? Du côté de Traxio, la fédération qui représente ces entreprises actives dans le secteur de la mobilité, on se montre rassurant: »Il y a de la place pour tout le monde et il y aura toujours de la place pour les “local dealers” », estime Guy Crab. »La Belgique compte environ 1700 magasins, dont 60 seulement emploient plus de 5 personnes. Le fait que des petits magasins rejoignent les chaînes est une évolution naturelle. »