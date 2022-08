Une jeune touriste belge est tombée d’une falaise. Elle s’est écrasée sur les rochers, a subi des fractures et a perdu connaissance avant de se retrouver dans la mer.

Le conducteur d’un bateau qui passait par là a vu le drame se produire sous ses yeux. Il n’a pas hésité une seconde, a sauté dans la mer et a gardé la femme hors de l’eau jusqu’à ce que les services d’urgence arrivent sur les lieux. La jeune femme souffrait de fractures et de blessures aux pieds, à la colonne vertébrale et à l’épaule gauche.

Drapeau rouge

Un deuxième incident a eu lieu au Paka’a Beach Club à Lido di Latina, à environ une heure de route de Rome, rapporte le journal ‘Latina Quotidiano. Trois jeunes Belges ont de graves ennuis au sein d’une mer agitée. Selon le média local "Studio 93", le drapeau rouge flottait à ce moment-là.

Un policier et le sauveteur du Paka’a Beach Club ont estimé que les trois hommes étaient en difficulté et menaçaient de se noyer "Bien que j’aie beaucoup d’expertise, il était extrêmement difficile d’aider les trois garçons à sortir de l’eau", a déclaré le sauveteur aux médias locaux. Les trois garçons ont finalement été secourus à l’aide de planches de surf. "L’opération a duré 20 minutes. L’un des jeunes était en mauvaise forme parce qu’il avait beaucoup d’eau. Il a été emmené à l’hôpital en ‘code jaune’ (danger pour la vie).