Festival d’extrême droite à Ypres: l’organisation n’ira pas au Conseil d’Etat

Après des semaines d’hésitation et la menace de Vooruit (socialistes flamands) de quitter la coalition communale en cas de maintien du festival, la Ville avait considéré que l’organisateur ne remplissait pas l’une des conditions édictées. Un rapport de la police locale et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) a en effet confirmé que les groupes invités sur scène véhiculaient des idées néonazies et néofascistes.

L’organisation réclame des dédommagements, que la Ville d’Ypres n’est pas disposée à payer.

La Frontnacht était prévue samedi 27 août à l’occasion de la Veillée de l’Yser, manifestation nationaliste pro-flamande en marge du pèlerinage de l’Yser.