Une nouvelle vague de Covid à l’automne? «Tout le monde s’attend à un sursaut», selon Yves Van Laethem

"Le scénario le plus probable est celui d’un pic épidémique à la rentrée. Sera-t-il dû à un nouveau variant ou au retour du froid? Nous ne sommes pas devins, mais il est quasi-certain qu’il y aura une vague à l’automne", alerte la présidente du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires dans Le Parisien.

Une mise en garde qui ne surprend pas Yves Van Laethem. Il rappelle que ce rebond des contaminations à l’automne est prévu depuis longtemps. "Tout le monde est rentré des vacances et rentre à l’école. On est plus à l’intérieur qu’à l’extérieur. Dans ce contexte-là, tout le monde s’attend à un sursaut, même si un climat favorable peut reporter l’échéance de deux ou trois semaines", explique l’infectiologue.

Vers une hausse des chiffres deux semaines après la rentrée

La rentrée scolaire cristallise particulièrement les inquiétudes. Dans les écoles, ces espaces clos où la distanciation sociale est difficile à respecter, on s’attend à une hausse des contaminations. "Le temps que ça incube, que ça s’amplifie et que ça se transmette dans les familles, c’est hautement probable que les courbes augmentent entre le milieu et la fin du mois de septembre. C’est toujours la raison pour laquelle on craint la mi-septembre", ajoute-t-il.

‘Piquer’ les enfants simplement pour que cela diminue la transmission pendant un ou deux mois, c’est avoir l’aiguille un peu facile.

Pour autant, Yves Van Laethem ne voit pas l’intérêt de faire une campagne de vaccination ciblant les enfants. "Rien ne nous montre que cela a une utilité. Pour l’instant, malheureusement, nos ‘vieux’ vaccins sont relativement défaillants pour empêcher la transmission. ‘Piquer’ les enfants simplement pour que cela diminue la transmission pendant un ou deux mois, c’est avoir l’aiguille un peu facile."

L’arrivée des vaccins bivalents pourrait changer la donne

Dans le cadre de cette nouvelle vague annoncée, Yves Van Laethem s’attend à une résurgence du sous-variant d’Omicron BA.5, apparu au début de l’été et devenu dominant dans le monde entier. Mais les professionnels de la santé craignent surtout l’arrivée du sous-variant BA.2.75, surnommé "Centaurus".

"Le BA.2.75 n’est toujours pas présent en Belgique. Et en Inde, là où il est présent, il ne sème pas la terreur.On aura peut-être du BA.5 qui va reprendre chez les gens qui ne l’ont pas contracté, mais il n’y a rien d’autre qui se présente à l’horizon comme concurrent sérieux à ces deux sous-variants d’Omicron. Mais tout cela est prévisible depuis le printemps. Tous les pays occidentaux ont prévu de faire quelque chose au mois de septembre, notamment en proposant une vaccination avec le vaccin le plus adéquat possible."

Ce sont notamment les vaccins bivalents qui pourraient changer la donne face à un sursaut de l’épidémie de Covid. Ces vaccins ciblent à 50% le virus originel de Wuhan et à 50% le variant Omicron (BA.1).

Il faut espérer qu’on vive de mieux en mieux avec ce virus et avec des vaccins plus adaptés

Alors que le Royaume-Uni vient d’approuver une version modifiée du vaccin de Moderna, ciblant aussi Omicron, l’Europe va également devoir se prononcer dans les prochaines semaines. Le 9 août, la Commission européenne a d’ores et déjà annoncé avoir réservé 15 millions de doses de cette version du vaccin. "L’Agence européenne des médicaments a promis qu’elle rendrait son avis aux alentours du 31 août. Endéans les 8 à 10 jours, ces vaccins seront alors disponibles en Europe pour la campagne de rappel de cet automne."

Face à la hausse des cas très probable, l’infectiologue se veut donc rassurant. À l’instar de Brigitte Autran, il prône d’apprendre à "vivre avec" le Covid, tout en faisant preuve de prudence. "Il faut réapprendre à faire attention à un certain nombre de choses: ne pas aller travailler si on a de la fièvre et qu’on tousse, sortir ses pulls à l’approche de l’automne, etc. Il faut espérer qu’on vive de mieux en mieux avec ce virus, avec des vaccins plus adaptés, qui nous protégeront mieux de la transmission comme les vaccins par voie orale, qui pourraient arriver d’ici 2023", conclut-il.