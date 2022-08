Mathieu Michel veut baisser à 6% la TVA sur le matériel informatique des écoles

L’informatique est l’un des postes qui viendront le plus grever le coût moyen de la prochaine rentrée scolaire, selon l’enquête de la Ligue. Les écoles sont en effet de plus en plus nombreuses à demander que leurs élèves soient équipés. Si cette demande ne peut être que facultative, dans la pratique, des écoles secondaires imposent l’achat de matériel informatique. Et même lorsque l’achat d’un ordinateur est facultatif, il est difficile pour un parent d’envoyer son enfant à l’école sans qu’il dispose du même matériel que ses camarades de classe, expose la Ligue.

Pour Mathieu Michel, la Belgique, qui a régressé dans le dernier classement européen des pays en matière d’efforts de numérisation ("DESI"), passant de la 12e à la 16e place en un an, doit améliorer la digitalisation de son territoire ainsi que son niveau de diplomation en technologies de l’information et de la communication (TIC), mais il ne faudrait pas que cette digitalisation repose sur les parents, a-t-il souligné auprès de l’agence Belga.

Pour générer une dynamique de soutien aux pouvoirs organisateurs (PO), il propose d’abaisser la TVA à 6% sur l’acquisition de matériel pédagogique par les écoles. Cette baisse concernerait tant le hardware que le software, et aiderait aussi les écosystèmes à développer des logiciels pédagogiques.

Le secrétaire d’État MR réitère en outre son plaidoyer pour un accès numérique universel, qui immuniserait dans la comptabilité des données internet consommées celles qui le sont pour des contenus éducatifs et pédagogiques ou de services publics.